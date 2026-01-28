EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 22.426 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 39.961 Restricted Stock Units ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.01.2026 / 10:19 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Thomas R. Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 22.426 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 39.961 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des Employee Stock Incentive Plan 2024 (gewährt am 24. Januar 2025). Eine Gesamtzahl von 17.535 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,55 USD 214.168,30 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,55 USD 214.168,30 USD

e) Datum des Geschäfts

24.01.2026; UTC-6

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

