28.01.2026 10:20:23

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 22.426 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 39.961 Restricted Stock Units ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.01.2026 / 10:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas R.
Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 22.426 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 39.961 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des Employee Stock Incentive Plan 2024 (gewährt am 24. Januar 2025). Eine Gesamtzahl von 17.535 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,55 USD 214.168,30 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,55 USD 214.168,30 USD

e) Datum des Geschäfts
24.01.2026; UTC-6

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102998  28.01.2026 CET/CEST





