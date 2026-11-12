EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 40.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.11.2026 / 09:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Thomas R. Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 40.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,2900 USD 146.868,1500 USD 4,2850 USD 13.283,5000 USD 4,3000 USD 6.591,9000 USD 4,2950 USD 4.861,9400 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,2901 USD 171.605,4900 USD

e) Datum des Geschäfts

09.11.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: Nasdaq MIC: XNAS

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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