ADTRAN Holdings Aktie

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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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12.11.2026 09:14:29

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 40.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 09:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas R.
Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 40.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,2900 USD 146.868,1500 USD
4,2850 USD 13.283,5000 USD
4,3000 USD 6.591,9000 USD
4,2950 USD 4.861,9400 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,2901 USD 171.605,4900 USD

e) Datum des Geschäfts
09.11.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts
Name: Nasdaq
MIC: XNAS


12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com
LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107962  12.11.2026 CET/CEST





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