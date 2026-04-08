ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
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08.04.2026 11:26:30
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Erwerb von 28.252 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN Holdings, ...
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a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
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a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104308 08.04.2026 CET/CEST
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