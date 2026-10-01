AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
01.10.2026 15:45:45
EQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
Directors' Dealings, Article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR)
01.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Austria
|Internet:
|www.agrana.com
|LEI Code:
|5299006C0EVA5LAYOR30
|End of News
|EQS News Service
|
107344 01.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu AGRANA
Analysen zu AGRANA
|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|24.01.19
|AGRANA buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|29.03.18
|AGRANA kaufen
|Erste Group Bank
|19.03.18
|AGRANA buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.18
|AGRANA kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.17
|AGRANA accumulate
|Erste Group Bank
|21.04.26
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|AGRANA
|11,40
|-2,15%