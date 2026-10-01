AGRANA Aktie

AGRANA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

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01.10.2026 15:50:42

EQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.10.2026 / 15:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





 

 

Directors' Dealings, Article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR)

 

  1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

 

a) Name RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG
  1. Reason for the notification
a) Position/Status The person subject to the notification obligation is closely associated with: Erwin Hameseder, Supervisory Board member
b) Initial notification/Amendment Initial notification
  1. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
b) LEI 5299006C0EVA5LAYOR30
  1. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted
 
a)		 Description of the financial instrument, type of instrument  
Share
  ISIN AT000AGRANA3
 
 
 
 
 
 
b)		  
 
 
 
 
 
Nature of Transaction		 Acquisition: In the course of a demerger by absorption
pursuant to Section 21 of the Austrian Cooperative Demerger Act (GenSpaltG), inter alia, shares in AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft and other shareholdings held by RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H., as the transferring cooperative, are being demerged and transferred to RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-
WIEN AG, as the acquiring company (see the major holdings notification pursuant to Sections 130 to 134 of the Austrian Stock Exchange Act 2018 (BörseG 2018) dated 11 August 2026).
c)
 
d)
 
e)
f)		 Price(s) and volume(s) Price Volume
  0 EUR 152,000
Aggregated Information Price Aggregated Volume
  0 EUR 152,000
Date of the transaction September 30, 2026; UTC+02:00
Place of the transaction OTC - Outside a trading venue
 

 


01.10.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Austria
Internet: www.agrana.com
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30



 
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107346  01.10.2026 CET/CEST





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24.07.25 AGRANA neutral Erste Group Bank
30.04.25 AGRANA neutral Erste Group Bank
30.01.25 AGRANA neutral Erste Group Bank
11.11.24 AGRANA Hold Erste Group Bank
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AGRANA 11,40 -2,15% AGRANA

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