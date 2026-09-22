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WKN: 511000 / ISIN: DE0005110001

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22.09.2026 15:01:46

EQS-DD: All for One Group SE: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fonds Aquila 106, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.09.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fonds Aquila 106

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Rudolf
Nachname(n): Knünz
Position: Aufsichtsrat und Fondinhaber

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
All for One Group SE

b) LEI
529900GB6FMY3QJLBM61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts
Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE durch Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft – Fonds Aquila 106 gemäß den Angebotsbedingungen mit 12.091 Aktien der All for One Group SE. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 11. August 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 17. September 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot vollzogen wird.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
67,50 EUR 816.142,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
67,50 EUR 816.142,50 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107172  22.09.2026 CET/CEST





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