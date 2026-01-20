EQS-DD: ALLGEIER SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Interessewahrende Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 100.000 Aktien im Zeitraum vom 16.01.2026 bis 31.03.2026



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.01.2026 / 11:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Carl Georg Nachname(n): Dürschmidt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ALLGEIER SE

b) LEI

529900IQAYRZIGKOJL63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GS633

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 100.000 Aktien im Zeitraum vom 16.01.2026 bis 31.03.2026

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

16.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

