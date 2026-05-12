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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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12.05.2026 08:56:20

EQS-DD: Allianz SE: Dr. Günther Thallinger, Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.05.2026 / 08:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Günther
Nachname(n): Thallinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Allianz SE

b) LEI
529900K9B0N5BT694847 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008404005

b) Art des Geschäfts
Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
369,30365 EUR 124.824,63 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
369,30365 EUR 124.824,63 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet: www.allianz.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104784  12.05.2026 CET/CEST





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