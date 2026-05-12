Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
12.05.2026 08:56:26
EQS-DD: Allianz SE: Sirma Boshnakova, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Munich
|Germany
|Internet:
|www.allianz.com
|End of News
|EQS News Service
|
104782 12.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
11:42
|ROUNDUP: Allianz startet überraschend stark ins Jahr - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
11:30
|Allianz meldet Rekordstart ins Jahr - 4,5 Milliarden Euro Quartalsgewinn (Spiegel Online)
|
10:04
|RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Allianz-Aktie (finanzen.at)
|
10:01
|Barclays Capital bescheinigt Underweight für Allianz-Aktie (finanzen.at)
|
09:30
|JP Morgan Chase & Co. gibt Allianz-Aktie Neutral (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|11:29
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:13
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:08
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:29
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:13
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:08
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:29
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:13
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|373,30
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.