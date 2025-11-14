Alzchem Group Aktie

14.11.2025 13:28:06

EQS-DD: Alzchem Group AG: Andreas Lösler, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.11.2025 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Lösler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Alzchem Group AG

b) LEI
8945004EL7WZK3ERG181 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
131,00 EUR 74.670,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
131,00 EUR 74.670,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETA


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet: www.alzchem.com



 
