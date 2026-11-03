Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1

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03.11.2026 18:45:33

EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.11.2026 / 18:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jürgen
Nachname(n): Sans

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Alzchem Group AG

b) LEI
8945004EL7WZK3ERG181 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YHG1

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
152,96 EUR 27.532,80 EUR
148,10 EUR 17.772,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
151,0160 EUR 45.304,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet: www.alzchem.com
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107770  03.11.2026 CET/CEST





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