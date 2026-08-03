EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



03.08.2026 / 15:40 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: four two na GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Herr First name: Markus Last name(s): Zöllner Position: Chairman of Supervisory Board

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A2YNT30

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 158.3715 EUR 997,740.45 EUR 162.50 EUR 472,682.10 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 159.6756 EUR 1,470,422.5500 EUR

e) Date of the transaction

31/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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