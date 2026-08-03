EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.08.2026 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: four two na GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Herr Vorname: Markus Nachname(n): Zöllner Position: Vorsitzender des Aufsichtsrats

b) Berichtigung

Die gemeldeten Transaktionen wurden tatsächlich am 2026-07-31 (statt 2026-08-31) ausgeführt. Der Kaufpreis der zweiten gemeldeten Transaktion betrug tatsächlich 157,5607 (statt 162,50) EUR pro Aktie.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 158,3715 EUR 997.740,45 EUR 157,5607 EUR 472.682,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 158,1100 EUR 1.470.422,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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