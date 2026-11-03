Alzchem Group Aktie
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
|
03.11.2026 18:46:30
EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Germany
|Internet:
|www.alzchem.com
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|End of News
|EQS News Service
|
107768 03.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
18:46
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf (EQS Group)
|
18:46
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, buy (EQS Group)
|
18:45
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, buy (EQS Group)
|
18:45
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, Kauf (EQS Group)
|
18:45
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, Kauf (EQS Group)
|
18:45
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, buy (EQS Group)
|
15:37
|EQS-News: Alzchem Group AG focuses on continuity in sales: Martina Spitzer’s Management Board contract extended early through 2029 (EQS Group)
|
15:37
|EQS-News: Alzchem Group AG setzt auf Kontinuität im Vertrieb: Vorstandsvertrag mit Martina Spitzer vorzeitig bis 2029 verlängert (EQS Group)
Analysen zu Alzchem Group AG
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|142,60
|5,16%
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