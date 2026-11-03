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Alzchem Group Aktie

Alzchem Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1

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03.11.2026 18:46:30

EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.11.2026 / 18:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Herr
First name: Andreas
Last name(s): Niedermaier

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Alzchem Group AG

b) LEI
8945004EL7WZK3ERG181 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A41YHG1

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
147.20 EUR 10,000.00 EUR
152.90 EUR 10,000.00 EUR
149.49 EUR 10,464.30 EUR
149.70 EUR 10,479.00 EUR
149.30 EUR 9,555.20 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
149.6975 EUR 50,498.5000 EUR

e) Date of the transaction
30/10/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


03.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Germany
Internet: www.alzchem.com
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181



 
End of News EQS News Service




107768  03.11.2026 CET/CEST





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30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 142,60 5,16% Alzchem Group AG

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