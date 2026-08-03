Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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03.08.2026 15:40:46

EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.08.2026 / 15:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr
Vorname: Andreas
Nachname(n): Niedermaier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Alzchem Group AG

b) LEI
8945004EL7WZK3ERG181 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
161,40 EUR 19.999,99 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
161,4000 EUR 19.999,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts
31.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Internet: www.alzchem.com
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106258  03.08.2026 CET/CEST





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