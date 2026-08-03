EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.08.2026 / 16:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Herr Vorname: Andreas Nachname(n): Niedermaier

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Die gemeldete Transaktion wurde tatsächlich am 2026-07-31 (statt am 2026-08-31) ausgeführt.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 161,40 EUR 19.999,99 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 161,4000 EUR 19.999,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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