EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

|
AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.05.2026 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Directors' Dealings, Art 19 MAR
- Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung
- Grund der Meldung
| a)
| Position/Status
|Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Harald Berger, Aufsichtsrat
Thomas Kober, Aufsichtsrat
Robert Hofer, Aufsichtsrat
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
- Angaben zum Emittenten
|a)
b)
|Name
|AMAG Austria Metall AG
|LEI
|5299005VO3GJ18GL5F14
- Angaben zum Geschäft
|
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
| Aktie
|
|Kennung
|AT00000AMAG3
|Art des Geschäfts
|Erwerb
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|
|27,97 EUR
|50.000 Stück
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|
|27,97 EUR
|50.000 Stück
|Datum des Geschäfts
|2026-05-19; UTC+02:00
|Ort des Geschäfts
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
19.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|
|Lamprechtshausener Straße 61
|
|5282 Ranshofen
|
|Österreich
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104996 19.05.2026 CET/CEST