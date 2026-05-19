EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



AMAG Austria Metall AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.05.2026 / 16:21 CET/CEST

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Directors' Dealings, Art 19 MAR Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:

Harald Berger, Aufsichtsrat

Thomas Kober, Aufsichtsrat

Robert Hofer, Aufsichtsrat b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung Angaben zum Emittenten a)

b) Name AMAG Austria Metall AG LEI 5299005VO3GJ18GL5F14 Angaben zum Geschäft Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung AT00000AMAG3 Art des Geschäfts Erwerb Preis(e) und Volumen Preis Volumen 27,97 EUR 50.000 Stück Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 27,97 EUR 50.000 Stück Datum des Geschäfts 2026-05-19; UTC+02:00 Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

19.05.2026 CET/CEST

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