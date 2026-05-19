EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



AMAG Austria Metall AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



19.05.2026 / 16:21 CET/CEST

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Directors’ Dealings, Article 19 of the Market Abuse Regulation Information on persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them a) Name AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung Reason for notification a) Position/Status The person required to make the disclosure has a close relationship with:

Harald Berger, member of the Supervisory Board

Thomas Kober, member of the Supervisory Board

Robert Hofer, member of the Supervisory Board b) Initial notification/correction Initial notification Information on the issuer a)

b) Name AMAG Austria Metall AG LEI 5299005VO3GJ18GL5F14 Details of the transaction Description of the financial instrument, type of instrument Share Identifier AT00000AMAG3 Type of transaction Acquisition Price(s) and volume Price Volume 27.97 EUR 50,000 shares Aggregated information Price Aggregated volume 27.97 EUR 50,000 units Date of transaction 19 May 2026; UTC+02:00 Place of trade OTC – Outside a trading venue

19.05.2026 CET/CEST

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