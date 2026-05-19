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WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3

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19.05.2026 16:22:38

EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




AMAG Austria Metall AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

19.05.2026 / 16:21 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Directors’ Dealings, Article 19 of the Market Abuse Regulation

  1. Information on persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
a) Name AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung
  1. Reason for notification
 a)  Position/Status The person required to make the disclosure has a close relationship with:
Harald Berger, member of the Supervisory Board
Thomas Kober, member of the Supervisory Board
Robert Hofer, member of the Supervisory Board
b) Initial notification/correction Initial notification
  1. Information on the issuer
a)
b)		 Name AMAG Austria Metall AG
LEI 5299005VO3GJ18GL5F14
  1. Details of the transaction
  Description of the financial instrument, type of instrument  Share
  Identifier AT00000AMAG3
Type of transaction Acquisition
Price(s) and volume Price Volume
  27.97 EUR 50,000 shares
Aggregated information Price Aggregated volume
  27.97 EUR 50,000 units
Date of transaction 19 May 2026; UTC+02:00
Place of trade OTC – Outside a trading venue

 

 


19.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Austria
Internet: www.amag-al4u.com



 
End of News EQS News Service




104996  19.05.2026 CET/CEST





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