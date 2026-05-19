AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
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19.05.2026 16:22:38
EQS-DD: AMAG Austria Metall AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
Directors’ Dealings, Article 19 of the Market Abuse Regulation
19.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Austria
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|End of News
|EQS News Service
|
104996 19.05.2026 CET/CEST
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