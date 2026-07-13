EQS-DD: AnchorCore SE: Gisbert Rühl, Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.07.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gisbert Nachname(n): Rühl

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AnchorCore SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Erhalt von Aktien als Vergütung (unentgeltliche Übertragung vom Emittenten)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,26 EUR 180.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,2600 EUR 180.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



