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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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18.09.2026 11:52:39

EQS-DD: ANDRITZ AG: Dr. Joachim Schönbeck, Exercise of call options with cash settlement in the framework of the stock option program 2020




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.09.2026 / 11:51 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Joachim
Last name(s): Schönbeck

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Andritz AG

b) LEI
549300VZKC61IR5U8G96 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
ISIN: AT0000730007

b) Nature of the transaction
Exercise of call options with cash settlement in the framework of the stock option program 2020

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
84.774722 EUR 9,087.0 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
84.774722 EUR 9,087.0 Units

e) Date of the transaction
17/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


18.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Austria
Internet: www.andritz.com
LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96



 
End of News EQS News Service




107116  18.09.2026 CET/CEST





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