09.03.2026 10:33:29

EQS-DD: Andritz AG: Mag. Dietmar Heinisser, Ausübung von Call Optionen mit Cash Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 10:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Mag.
Vorname: Dietmar
Nachname(n): Heinisser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Andritz AG

b) LEI
549300VZKC61IR5U8G96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000730007

b) Art des Geschäfts
Ausübung von Call Optionen mit Cash Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
66,99 EUR 7.582,00 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
66,9900 EUR 7.582,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet: www.andritz.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103542  09.03.2026 CET/CEST





