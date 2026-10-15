ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|
15.10.2026 12:30:38
EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107546 15.10.2026 CET/CEST
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