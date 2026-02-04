ASTA Energy Solutions Aktie

ASTA Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

04.02.2026 14:17:24

EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Michael Pistauer, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.02.2026 / 14:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Michael
Nachname(n): Pistauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ASTA Energy Solutions AG

b) LEI
529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,5000 EUR 300.900,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,5000 EUR 300.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103096  04.02.2026 CET/CEST





