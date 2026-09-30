EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Johannes Linden, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



30.09.2026 / 13:00 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Johannes Last name(s): Linden

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

ASTA Energy Solutions AG

b) LEI

529900H9GYEOPOXFNN04

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT100ASTA001

b) Nature of the transaction

Disposal Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 60.0095997 EUR 2,118 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 60.0096 EUR 2,118.0000 Units

e) Date of the transaction

29/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

30.09.2026 CET/CEST

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