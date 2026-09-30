ASTA Energy Solutions Aktie

ASTA Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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30.09.2026 13:00:45

EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Johannes Linden, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.09.2026 / 13:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Johannes
Last name(s): Linden

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ASTA Energy Solutions AG

b) LEI
529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT100ASTA001

b) Nature of the transaction
Disposal
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
60.0095997 EUR 127,100.33 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
60.0096 EUR 127,100.3300 EUR

e) Date of the transaction
29/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Austria
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04



 
End of News EQS News Service




107296  30.09.2026 CET/CEST





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14.09.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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