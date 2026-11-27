AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|
27.11.2026 14:14:33
EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Austria
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|End of News
|EQS News Service
|
108524 27.11.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Kauf (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, buy (EQS Group)
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