

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.11.2026 / 14:13 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Georg Last name(s): Hansis Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000969985

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 97.90 EUR 118 Units 98.00 EUR 305 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 97.972104 EUR 423 Units

e) Date of the transaction

26/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: TQEX - TURQUOISE EUROPE - LIT ORDERBOOK MIC: TQEX

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.11.2026 CET/CEST

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