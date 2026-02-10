ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|
10.02.2026 18:29:06
EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Germany
|Internet:
|www.atoss.com
|End of News
|EQS News Service
|
103158 10.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
11.02.26
|
11.02.26
|
11.02.26
|
11.02.26
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
10.02.26
|
10.02.26
|
10.02.26
Analysen zu ATOSS Software AG
|10.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|86,10
|-0,12%