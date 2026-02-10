EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy

|
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
10.02.2026 / 18:31 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
|Name and legal form:
|AOB Invest GmbH
a) Position / status
|Person closely associated with:
|Title:
|
|First name:
|Andreas F.J.
|Last name(s):
|Obereder
|Position:
|Member of the managing body
b) Initial notification3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
|Type:
|Share
|ISIN:
|DE0005104400
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
|Price(s)
|Volume(s)
|85.000 EUR
|2,295.00 EUR
|85.000 EUR
|4,335.00 EUR
|84.900 EUR
|2,292.30 EUR
|85.050 EUR
|80,372.25 EUR
|85.050 EUR
|5,613.30 EUR
|85.050 EUR
|9,015.30 EUR
|85.100 EUR
|5,616.60 EUR
|84.900 EUR
|1,782.90 EUR
|85.250 EUR
|8,525.00 EUR
|86.000 EUR
|2,494.00 EUR
|86.000 EUR
|946.00 EUR
|86.000 EUR
|4,558.00 EUR
|86.000 EUR
|4,558.00 EUR
|86.000 EUR
|4,558.00 EUR
|86.100 EUR
|4,563.30 EUR
|86.300 EUR
|431.50 EUR
|86.300 EUR
|1,467.10 EUR
|86.250 EUR
|4,571.25 EUR
|86.250 EUR
|8,021.25 EUR
|86.200 EUR
|7,585.60 EUR
|85.900 EUR
|1,889.80 EUR
|86.200 EUR
|689.60 EUR
|86.100 EUR
|4,477.20 EUR
|85.800 EUR
|1,887.60 EUR
|85.850 EUR
|3,519.85 EUR
|85.850 EUR
|3,777.40 EUR
|85.700 EUR
|1,799.70 EUR
|85.700 EUR
|2,742.40 EUR
|85.600 EUR
|2,054.40 EUR
|85.500 EUR
|684.00 EUR
|85.700 EUR
|3,085.20 EUR
|85.600 EUR
|1,883.20 EUR
|85.700 EUR
|1,799.70 EUR
|85.600 EUR
|55,468.80 EUR
|85.500 EUR
|1,795.50 EUR
|85.300 EUR
|4,776.80 EUR
|85.300 EUR
|4,862.10 EUR
|85.000 EUR
|10,370.00 EUR
|85.050 EUR
|8,079.75 EUR
|85.000 EUR
|10,625.00 EUR
|84.900 EUR
|1,952.70 EUR
|85.050 EUR
|7,909.65 EUR
|85.000 EUR
|7,735.00 EUR
|85.000 EUR
|10,115.00 EUR
|85.000 EUR
|9,775.00 EUR
|85.000 EUR
|1,615.00 EUR
|85.000 EUR
|1,785.00 EUR
|85.000 EUR
|3,230.00 EUR
|85.000 EUR
|2,380.00 EUR
|84.700 EUR
|2,117.50 EUR
|84.750 EUR
|84,750.00 EUR
|84.700 EUR
|2,795.10 EUR
|84.600 EUR
|2,284.20 EUR
|84.700 EUR
|2,456.30 EUR
|84.700 EUR
|1,948.10 EUR
|84.800 EUR
|6,275.20 EUR
|84.800 EUR
|5,512.00 EUR
|84.800 EUR
|2,120.00 EUR
|85.000 EUR
|15,215.00 EUR
|85.100 EUR
|2,127.50 EUR
|85.150 EUR
|15,923.05 EUR
|85.150 EUR
|4,512.95 EUR
|85.150 EUR
|14,986.40 EUR
|85.000 EUR
|2,210.00 EUR
|85.100 EUR
|4,510.30 EUR
|85.100 EUR
|4,510.30 EUR
|85.050 EUR
|7,909.65 EUR
|85.050 EUR
|15,734.25 EUR
|85.200 EUR
|1,789.20 EUR
|85.200 EUR
|852.00 EUR
|85.200 EUR
|8,094.00 EUR
|85.250 EUR
|7,672.50 EUR
|85.200 EUR
|3,237.60 EUR
|85.200 EUR
|7,327.20 EUR
|85.100 EUR
|1,787.10 EUR
|85.150 EUR
|9,281.35 EUR
|85.050 EUR
|4,507.65 EUR
|85.050 EUR
|4,677.75 EUR
|85.000 EUR
|3,315.00 EUR
|85.000 EUR
|2,720.00 EUR
|85.300 EUR
|4,606.20 EUR
|85.450 EUR
|7,519.60 EUR
|85.450 EUR
|8,203.20 EUR
|85.500 EUR
|4,531.50 EUR
|85.500 EUR
|1,966.50 EUR
|85.500 EUR
|8,721.00 EUR
|85.500 EUR
|8,208.00 EUR
|85.450 EUR
|5,212.45 EUR
|85.500 EUR
|1,026.00 EUR
|85.450 EUR
|2,990.75 EUR
|85.600 EUR
|2,482.40 EUR
|85.600 EUR
|428.00 EUR
|85.650 EUR
|3,083.40 EUR
|85.650 EUR
|85,650.00 EUR
|85.650 EUR
|15,759.60 EUR
|85.650 EUR
|8,736.30 EUR
|85.650 EUR
|8,136.75 EUR
|85.500 EUR
|2,736.00 EUR
|85.600 EUR
|3,509.60 EUR
|85.600 EUR
|3,509.60 EUR
|85.600 EUR
|684.80 EUR
|85.650 EUR
|12,162.30 EUR
|85.700 EUR
|2,656.70 EUR
|85.600 EUR
|1,626.40 EUR
|85.650 EUR
|6,766.35 EUR
|85.650 EUR
|14,646.15 EUR
|85.600 EUR
|2,653.60 EUR
|85.600 EUR
|2,824.80 EUR
|85.700 EUR
|7,798.70 EUR
|85.700 EUR
|3,685.10 EUR
|85.100 EUR
|2,893.40 EUR
|85.300 EUR
|6,653.40 EUR
|85.300 EUR
|6,141.60 EUR
|85.550 EUR
|3,593.10 EUR
|85.650 EUR
|8,308.05 EUR
|85.650 EUR
|3,511.65 EUR
|85.700 EUR
|4,542.10 EUR
|85.700 EUR
|4,542.10 EUR
|85.700 EUR
|7,198.80 EUR
|85.700 EUR
|4,456.40 EUR
|85.700 EUR
|7,798.70 EUR
|85.700 EUR
|7,884.40 EUR
|85.900 EUR
|773.10 EUR
|85.900 EUR
|2,405.20 EUR
|85.900 EUR
|859.00 EUR
|85.900 EUR
|2,061.60 EUR
|85.900 EUR
|1,803.90 EUR
|85.900 EUR
|14,431.20 EUR
|85.950 EUR
|1,719.00 EUR
|86.000 EUR
|172.00 EUR
|86.000 EUR
|1,118.00 EUR
|85.900 EUR
|16,750.50 EUR
|85.900 EUR
|7,129.70 EUR
|85.900 EUR
|6,957.90 EUR
|86.000 EUR
|774.00 EUR
|85.900 EUR
|3,092.40 EUR
|85.900 EUR
|3,607.80 EUR
|85.900 EUR
|8,160.50 EUR
|85.750 EUR
|1,800.75 EUR
|85.750 EUR
|8,403.50 EUR
|85.750 EUR
|3,001.25 EUR
|86.100 EUR
|774.90 EUR
|86.100 EUR
|430.50 EUR
|86.050 EUR
|7,916.60 EUR
|86.050 EUR
|7,572.40 EUR
|85.900 EUR
|85.90 EUR
|86.150 EUR
|5,255.15 EUR
|86.100 EUR
|2,755.20 EUR
|86.150 EUR
|4,565.95 EUR
|86.300 EUR
|1,812.30 EUR
|86.150 EUR
|7,150.45 EUR
|86.150 EUR
|3,273.70 EUR
|86.150 EUR
|175,487.55 EUR
|86.300 EUR
|172.60 EUR
|86.300 EUR
|8,543.70 EUR
|86.700 EUR
|3,988.20 EUR
|86.800 EUR
|2,604.00 EUR
|86.700 EUR
|1,040.40 EUR
|86.750 EUR
|3,296.50 EUR
|86.800 EUR
|6,683.60 EUR
|86.900 EUR
|2,954.60 EUR
|86.900 EUR
|1,129.70 EUR
|87.000 EUR
|1,914.00 EUR
|87.100 EUR
|2,525.90 EUR
|87.000 EUR
|7,395.00 EUR
|87.000 EUR
|3,567.00 EUR
|86.800 EUR
|1,041.60 EUR
|86.800 EUR
|10,068.80 EUR
|86.800 EUR
|2,083.20 EUR
|86.800 EUR
|173.60 EUR
|86.900 EUR
|782.10 EUR
|86.900 EUR
|1,216.60 EUR
|86.900 EUR
|6,343.70 EUR
|86.900 EUR
|2,172.50 EUR
|86.900 EUR
|4,605.70 EUR
|86.900 EUR
|4,605.70 EUR
|86.900 EUR
|4,605.70 EUR
|87.000 EUR
|2,175.00 EUR
|86.900 EUR
|7,212.70 EUR
|86.950 EUR
|1,912.90 EUR
|86.950 EUR
|9,042.80 EUR
|86.900 EUR
|3,910.50 EUR
|86.700 EUR
|3,294.60 EUR
|86.700 EUR
|1,300.50 EUR
|86.750 EUR
|3,470.00 EUR
|86.650 EUR
|17,156.70 EUR
|86.500 EUR
|7,612.00 EUR
|86.500 EUR
|10,120.50 EUR
|86.450 EUR
|2,852.85 EUR
|86.450 EUR
|2,852.85 EUR
|86.350 EUR
|3,367.65 EUR
|86.300 EUR
|2,416.40 EUR
|86.300 EUR
|1,121.90 EUR
|86.300 EUR
|1,898.60 EUR
|86.200 EUR
|9,999.20 EUR
|86.200 EUR
|284,718.60 EUR
|86.200 EUR
|6,637.40 EUR
|86.200 EUR
|4,482.40 EUR
|86.300 EUR
|6,904.00 EUR
|86.300 EUR
|2,847.90 EUR
|86.300 EUR
|4,573.90 EUR
|86.300 EUR
|4,573.90 EUR
|86.300 EUR
|4,573.90 EUR
|86.200 EUR
|11,206.00 EUR
|86.200 EUR
|1,724.00 EUR
|86.200 EUR
|9,395.80 EUR
|86.200 EUR
|11,378.40 EUR
|86.200 EUR
|10,947.40 EUR
|86.200 EUR
|9,137.20 EUR
|86.200 EUR
|4,568.60 EUR
|86.200 EUR
|10,947.40 EUR
|86.250 EUR
|14,921.25 EUR
|86.250 EUR
|8,021.25 EUR
|86.300 EUR
|5,523.20 EUR
|86.400 EUR
|86.40 EUR
|86.400 EUR
|777.60 EUR
|86.400 EUR
|5,875.20 EUR
|86.400 EUR
|6,825.60 EUR
|86.200 EUR
|11,723.20 EUR
|86.200 EUR
|4,310.00 EUR
|86.200 EUR
|10,688.80 EUR
|86.100 EUR
|7,576.80 EUR
|86.100 EUR
|6,543.60 EUR
|86.300 EUR
|7,853.30 EUR
|86.300 EUR
|6,127.30 EUR
|86.300 EUR
|5,695.80 EUR
|86.300 EUR
|3,710.90 EUR
|86.300 EUR
|3,279.40 EUR
|86.300 EUR
|2,675.30 EUR
|86.300 EUR
|1,812.30 EUR
|86.600 EUR
|952.60 EUR
|86.600 EUR
|259.80 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.500 EUR
|4,238.50 EUR
|86.450 EUR
|4,581.85 EUR
|86.450 EUR
|195,636.35 EUR
|86.450 EUR
|98,293.65 EUR
|86.450 EUR
|10,633.35 EUR
|86.500 EUR
|10,120.50 EUR
|86.650 EUR
|8,145.10 EUR
|86.600 EUR
|4,156.80 EUR
|86.700 EUR
|2,774.40 EUR
|86.700 EUR
|1,994.10 EUR
|86.600 EUR
|2,684.60 EUR
|86.450 EUR
|1,815.45 EUR
|86.450 EUR
|5,792.15 EUR
|86.450 EUR
|2,161.25 EUR
|86.450 EUR
|5,878.60 EUR
|86.450 EUR
|1,123.85 EUR
|86.450 EUR
|6,656.65 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.600 EUR
|5,715.60 EUR
|86.600 EUR
|3,117.60 EUR
|86.800 EUR
|9,808.40 EUR
|86.700 EUR
|4,595.10 EUR
|86.700 EUR
|173.40 EUR
|86.650 EUR
|16,116.90 EUR
|86.650 EUR
|4,592.45 EUR
|86.650 EUR
|173.30 EUR
|86.650 EUR
|15,423.70 EUR
|86.650 EUR
|173.30 EUR
|86.650 EUR
|15,163.75 EUR
|86.650 EUR
|86.65 EUR
|86.650 EUR
|16,030.25 EUR
|86.650 EUR
|4,592.45 EUR
|86.700 EUR
|17,686.80 EUR
|86.700 EUR
|3,381.30 EUR
|86.700 EUR
|2,427.60 EUR
|86.700 EUR
|15,345.90 EUR
|86.700 EUR
|16,906.50 EUR
|86.600 EUR
|4,589.80 EUR
|86.600 EUR
|3,810.40 EUR
|86.600 EUR
|2,165.00 EUR
|86.550 EUR
|16,184.85 EUR
|86.350 EUR
|3,713.05 EUR
|86.000 EUR
|4,988.00 EUR
|86.100 EUR
|4,993.80 EUR
|85.900 EUR
|7,387.40 EUR
|86.000 EUR
|4,558.00 EUR
|86.200 EUR
|4,568.60 EUR
|86.250 EUR
|9,315.00 EUR
|86.200 EUR
|3,534.20 EUR
|86.200 EUR
|3,189.40 EUR
|86.500 EUR
|4,584.50 EUR
|86.500 EUR
|2,768.00 EUR
|86.300 EUR
|7,335.50 EUR
|86.300 EUR
|570,788.20 EUR
|86.400 EUR
|4,579.20 EUR
|86.400 EUR
|4,579.20 EUR
|86.350 EUR
|18,997.00 EUR
|86.400 EUR
|5,961.60 EUR
|86.500 EUR
|6,055.00 EUR
|86.500 EUR
|5,190.00 EUR
|86.500 EUR
|3,460.00 EUR
|86.700 EUR
|4,161.60 EUR
|86.700 EUR
|260.10 EUR
|86.700 EUR
|260.10 EUR
|87.000 EUR
|4,611.00 EUR
|87.000 EUR
|16,791.00 EUR
|87.000 EUR
|1,392.00 EUR
|87.000 EUR
|2,871.00 EUR
|86.750 EUR
|4,250.75 EUR
|86.750 EUR
|19,518.75 EUR
|86.700 EUR
|4,595.10 EUR
|86.800 EUR
|2,864.40 EUR
|86.800 EUR
|1,736.00 EUR
|86.800 EUR
|1,388.80 EUR
|86.800 EUR
|4,340.00 EUR
|86.800 EUR
|19,356.40 EUR
|87.000 EUR
|4,611.00 EUR
|87.000 EUR
|4,611.00 EUR
|87.000 EUR
|4,611.00 EUR
|86.750 EUR
|14,834.25 EUR
|86.700 EUR
|109,762.20 EUR
|86.850 EUR
|2,258.10 EUR
|86.850 EUR
|4,603.05 EUR
|86.850 EUR
|3,387.15 EUR
|86.900 EUR
|3,215.30 EUR
|86.900 EUR
|2,520.10 EUR
|86.900 EUR
|86.90 EUR
|86.95 EUR
|6,086.50 EUR
|87.000 EUR
|22,707.00 EUR
|86.600 EUR
|2,511.40 EUR
|86.600 EUR
|65,469.60 EUR
|86.600 EUR
|2,857.80 EUR
d) Aggregated information
|Price
|Aggregated volume
|86.12 EUR
|3,476,291.93 EUR
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News