10.02.2026 18:32:22

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

10.02.2026 / 18:31 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: AOB Invest GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Andreas F.J.
Last name(s): Obereder
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
85.000 EUR 2,295.00 EUR
85.000 EUR 4,335.00 EUR
84.900 EUR 2,292.30 EUR
85.050 EUR 80,372.25 EUR
85.050 EUR 5,613.30 EUR
85.050 EUR 9,015.30 EUR
85.100 EUR 5,616.60 EUR
84.900 EUR 1,782.90 EUR
85.250 EUR 8,525.00 EUR
86.000 EUR 2,494.00 EUR
86.000 EUR 946.00 EUR
86.000 EUR 4,558.00 EUR
86.000 EUR 4,558.00 EUR
86.000 EUR 4,558.00 EUR
86.100 EUR 4,563.30 EUR
86.300 EUR 431.50 EUR
86.300 EUR 1,467.10 EUR
86.250 EUR 4,571.25 EUR
86.250 EUR 8,021.25 EUR
86.200 EUR 7,585.60 EUR
85.900 EUR 1,889.80 EUR
86.200 EUR 689.60 EUR
86.100 EUR 4,477.20 EUR
85.800 EUR 1,887.60 EUR
85.850 EUR 3,519.85 EUR
85.850 EUR 3,777.40 EUR
85.700 EUR 1,799.70 EUR
85.700 EUR 2,742.40 EUR
85.600 EUR 2,054.40 EUR
85.500 EUR 684.00 EUR
85.700 EUR 3,085.20 EUR
85.600 EUR 1,883.20 EUR
85.700 EUR 1,799.70 EUR
85.600 EUR 55,468.80 EUR
85.500 EUR 1,795.50 EUR
85.300 EUR 4,776.80 EUR
85.300 EUR 4,862.10 EUR
85.000 EUR 10,370.00 EUR
85.050 EUR 8,079.75 EUR
85.000 EUR 10,625.00 EUR
84.900 EUR 1,952.70 EUR
85.050 EUR 7,909.65 EUR
85.000 EUR 7,735.00 EUR
85.000 EUR 10,115.00 EUR
85.000 EUR 9,775.00 EUR
85.000 EUR 1,615.00 EUR
85.000 EUR 1,785.00 EUR
85.000 EUR 3,230.00 EUR
85.000 EUR 2,380.00 EUR
84.700 EUR 2,117.50 EUR
84.750 EUR 84,750.00 EUR
84.700 EUR 2,795.10 EUR
84.600 EUR 2,284.20 EUR
84.700 EUR 2,456.30 EUR
84.700 EUR 1,948.10 EUR
84.800 EUR 6,275.20 EUR
84.800 EUR 5,512.00 EUR
84.800 EUR 2,120.00 EUR
85.000 EUR 15,215.00 EUR
85.100 EUR 2,127.50 EUR
85.150 EUR 15,923.05 EUR
85.150 EUR 4,512.95 EUR
85.150 EUR 14,986.40 EUR
85.000 EUR 2,210.00 EUR
85.100 EUR 4,510.30 EUR
85.100 EUR 4,510.30 EUR
85.050 EUR 7,909.65 EUR
85.050 EUR 15,734.25 EUR
85.200 EUR 1,789.20 EUR
85.200 EUR 852.00 EUR
85.200 EUR 8,094.00 EUR
85.250 EUR 7,672.50 EUR
85.200 EUR 3,237.60 EUR
85.200 EUR 7,327.20 EUR
85.100 EUR 1,787.10 EUR
85.150 EUR 9,281.35 EUR
85.050 EUR 4,507.65 EUR
85.050 EUR 4,677.75 EUR
85.000 EUR 3,315.00 EUR
85.000 EUR 2,720.00 EUR
85.300 EUR 4,606.20 EUR
85.450 EUR 7,519.60 EUR
85.450 EUR 8,203.20 EUR
85.500 EUR 4,531.50 EUR
85.500 EUR 1,966.50 EUR
85.500 EUR 8,721.00 EUR
85.500 EUR 8,208.00 EUR
85.450 EUR 5,212.45 EUR
85.500 EUR 1,026.00 EUR
85.450 EUR 2,990.75 EUR
85.600 EUR 2,482.40 EUR
85.600 EUR 428.00 EUR
85.650 EUR 3,083.40 EUR
85.650 EUR 85,650.00 EUR
85.650 EUR 15,759.60 EUR
85.650 EUR 8,736.30 EUR
85.650 EUR 8,136.75 EUR
85.500 EUR 2,736.00 EUR
85.600 EUR 3,509.60 EUR
85.600 EUR 3,509.60 EUR
85.600 EUR 684.80 EUR
85.650 EUR 12,162.30 EUR
85.700 EUR 2,656.70 EUR
85.600 EUR 1,626.40 EUR
85.650 EUR 6,766.35 EUR
85.650 EUR 14,646.15 EUR
85.600 EUR 2,653.60 EUR
85.600 EUR 2,824.80 EUR
85.700 EUR 7,798.70 EUR
85.700 EUR 3,685.10 EUR
85.100 EUR 2,893.40 EUR
85.300 EUR 6,653.40 EUR
85.300 EUR 6,141.60 EUR
85.550 EUR 3,593.10 EUR
85.650 EUR 8,308.05 EUR
85.650 EUR 3,511.65 EUR
85.700 EUR 4,542.10 EUR
85.700 EUR 4,542.10 EUR
85.700 EUR 7,198.80 EUR
85.700 EUR 4,456.40 EUR
85.700 EUR 7,798.70 EUR
85.700 EUR 7,884.40 EUR
85.900 EUR 773.10 EUR
85.900 EUR 2,405.20 EUR
85.900 EUR 859.00 EUR
85.900 EUR 2,061.60 EUR
85.900 EUR 1,803.90 EUR
85.900 EUR 14,431.20 EUR
85.950 EUR 1,719.00 EUR
86.000 EUR 172.00 EUR
86.000 EUR 1,118.00 EUR
85.900 EUR 16,750.50 EUR
85.900 EUR 7,129.70 EUR
85.900 EUR 6,957.90 EUR
86.000 EUR 774.00 EUR
85.900 EUR 3,092.40 EUR
85.900 EUR 3,607.80 EUR
85.900 EUR 8,160.50 EUR
85.750 EUR 1,800.75 EUR
85.750 EUR 8,403.50 EUR
85.750 EUR 3,001.25 EUR
86.100 EUR 774.90 EUR
86.100 EUR 430.50 EUR
86.050 EUR 7,916.60 EUR
86.050 EUR 7,572.40 EUR
85.900 EUR 85.90 EUR
86.150 EUR 5,255.15 EUR
86.100 EUR 2,755.20 EUR
86.150 EUR 4,565.95 EUR
86.300 EUR 1,812.30 EUR
86.150 EUR 7,150.45 EUR
86.150 EUR 3,273.70 EUR
86.150 EUR 175,487.55 EUR
86.300 EUR 172.60 EUR
86.300 EUR 8,543.70 EUR
86.700 EUR 3,988.20 EUR
86.800 EUR 2,604.00 EUR
86.700 EUR 1,040.40 EUR
86.750 EUR 3,296.50 EUR
86.800 EUR 6,683.60 EUR
86.900 EUR 2,954.60 EUR
86.900 EUR 1,129.70 EUR
87.000 EUR 1,914.00 EUR
87.100 EUR 2,525.90 EUR
87.000 EUR 7,395.00 EUR
87.000 EUR 3,567.00 EUR
86.800 EUR 1,041.60 EUR
86.800 EUR 10,068.80 EUR
86.800 EUR 2,083.20 EUR
86.800 EUR 173.60 EUR
86.900 EUR 782.10 EUR
86.900 EUR 1,216.60 EUR
86.900 EUR 6,343.70 EUR
86.900 EUR 2,172.50 EUR
86.900 EUR 4,605.70 EUR
86.900 EUR 4,605.70 EUR
86.900 EUR 4,605.70 EUR
87.000 EUR 2,175.00 EUR
86.900 EUR 7,212.70 EUR
86.950 EUR 1,912.90 EUR
86.950 EUR 9,042.80 EUR
86.900 EUR 3,910.50 EUR
86.700 EUR 3,294.60 EUR
86.700 EUR 1,300.50 EUR
86.750 EUR 3,470.00 EUR
86.650 EUR 17,156.70 EUR
86.500 EUR 7,612.00 EUR
86.500 EUR 10,120.50 EUR
86.450 EUR 2,852.85 EUR
86.450 EUR 2,852.85 EUR
86.350 EUR 3,367.65 EUR
86.300 EUR 2,416.40 EUR
86.300 EUR 1,121.90 EUR
86.300 EUR 1,898.60 EUR
86.200 EUR 9,999.20 EUR
86.200 EUR 284,718.60 EUR
86.200 EUR 6,637.40 EUR
86.200 EUR 4,482.40 EUR
86.300 EUR 6,904.00 EUR
86.300 EUR 2,847.90 EUR
86.300 EUR 4,573.90 EUR
86.300 EUR 4,573.90 EUR
86.300 EUR 4,573.90 EUR
86.200 EUR 11,206.00 EUR
86.200 EUR 1,724.00 EUR
86.200 EUR 9,395.80 EUR
86.200 EUR 11,378.40 EUR
86.200 EUR 10,947.40 EUR
86.200 EUR 9,137.20 EUR
86.200 EUR 4,568.60 EUR
86.200 EUR 10,947.40 EUR
86.250 EUR 14,921.25 EUR
86.250 EUR 8,021.25 EUR
86.300 EUR 5,523.20 EUR
86.400 EUR 86.40 EUR
86.400 EUR 777.60 EUR
86.400 EUR 5,875.20 EUR
86.400 EUR 6,825.60 EUR
86.200 EUR 11,723.20 EUR
86.200 EUR 4,310.00 EUR
86.200 EUR 10,688.80 EUR
86.100 EUR 7,576.80 EUR
86.100 EUR 6,543.60 EUR
86.300 EUR 7,853.30 EUR
86.300 EUR 6,127.30 EUR
86.300 EUR 5,695.80 EUR
86.300 EUR 3,710.90 EUR
86.300 EUR 3,279.40 EUR
86.300 EUR 2,675.30 EUR
86.300 EUR 1,812.30 EUR
86.600 EUR 952.60 EUR
86.600 EUR 259.80 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.500 EUR 4,238.50 EUR
86.450 EUR 4,581.85 EUR
86.450 EUR 195,636.35 EUR
86.450 EUR 98,293.65 EUR
86.450 EUR 10,633.35 EUR
86.500 EUR 10,120.50 EUR
86.650 EUR 8,145.10 EUR
86.600 EUR 4,156.80 EUR
86.700 EUR 2,774.40 EUR
86.700 EUR 1,994.10 EUR
86.600 EUR 2,684.60 EUR
86.450 EUR 1,815.45 EUR
86.450 EUR 5,792.15 EUR
86.450 EUR 2,161.25 EUR
86.450 EUR 5,878.60 EUR
86.450 EUR 1,123.85 EUR
86.450 EUR 6,656.65 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.600 EUR 5,715.60 EUR
86.600 EUR 3,117.60 EUR
86.800 EUR 9,808.40 EUR
86.700 EUR 4,595.10 EUR
86.700 EUR 173.40 EUR
86.650 EUR 16,116.90 EUR
86.650 EUR 4,592.45 EUR
86.650 EUR 173.30 EUR
86.650 EUR 15,423.70 EUR
86.650 EUR 173.30 EUR
86.650 EUR 15,163.75 EUR
86.650 EUR 86.65 EUR
86.650 EUR 16,030.25 EUR
86.650 EUR 4,592.45 EUR
86.700 EUR 17,686.80 EUR
86.700 EUR 3,381.30 EUR
86.700 EUR 2,427.60 EUR
86.700 EUR 15,345.90 EUR
86.700 EUR 16,906.50 EUR
86.600 EUR 4,589.80 EUR
86.600 EUR 3,810.40 EUR
86.600 EUR 2,165.00 EUR
86.550 EUR 16,184.85 EUR
86.350 EUR 3,713.05 EUR
86.000 EUR 4,988.00 EUR
86.100 EUR 4,993.80 EUR
85.900 EUR 7,387.40 EUR
86.000 EUR 4,558.00 EUR
86.200 EUR 4,568.60 EUR
86.250 EUR 9,315.00 EUR
86.200 EUR 3,534.20 EUR
86.200 EUR 3,189.40 EUR
86.500 EUR 4,584.50 EUR
86.500 EUR 2,768.00 EUR
86.300 EUR 7,335.50 EUR
86.300 EUR 570,788.20 EUR
86.400 EUR 4,579.20 EUR
86.400 EUR 4,579.20 EUR
86.350 EUR 18,997.00 EUR
86.400 EUR 5,961.60 EUR
86.500 EUR 6,055.00 EUR
86.500 EUR 5,190.00 EUR
86.500 EUR 3,460.00 EUR
86.700 EUR 4,161.60 EUR
86.700 EUR 260.10 EUR
86.700 EUR 260.10 EUR
87.000 EUR 4,611.00 EUR
87.000 EUR 16,791.00 EUR
87.000 EUR 1,392.00 EUR
87.000 EUR 2,871.00 EUR
86.750 EUR 4,250.75 EUR
86.750 EUR 19,518.75 EUR
86.700 EUR 4,595.10 EUR
86.800 EUR 2,864.40 EUR
86.800 EUR 1,736.00 EUR
86.800 EUR 1,388.80 EUR
86.800 EUR 4,340.00 EUR
86.800 EUR 19,356.40 EUR
87.000 EUR 4,611.00 EUR
87.000 EUR 4,611.00 EUR
87.000 EUR 4,611.00 EUR
86.750 EUR 14,834.25 EUR
86.700 EUR 109,762.20 EUR
86.850 EUR 2,258.10 EUR
86.850 EUR 4,603.05 EUR
86.850 EUR 3,387.15 EUR
86.900 EUR 3,215.30 EUR
86.900 EUR 2,520.10 EUR
86.900 EUR 86.90 EUR
86.95 EUR 6,086.50 EUR
87.000 EUR 22,707.00 EUR
86.600 EUR 2,511.40 EUR
86.600 EUR 65,469.60 EUR
86.600 EUR 2,857.80 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
86.12 EUR 3,476,291.93 EUR

e) Date of the transaction
06/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


10.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com



 
End of News EQS News Service




103162  10.02.2026 CET/CEST





10.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
02.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
