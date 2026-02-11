ATOSS Software Aktie

11.02.2026 13:23:06

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.02.2026 / 13:21 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: AOB Invest GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Andreas F.J.
Last name(s): Obereder
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
89.0 EUR 267.00 EUR
89.0 EUR 2,937.00 EUR
89.25 EUR 9,639.00 EUR
89.3 EUR 4,732.90 EUR
89.3 EUR 4,732.90 EUR
89.3 EUR 5,983.10 EUR
89.3 EUR 4,732.90 EUR
89.3 EUR 4,732.90 EUR
89.4 EUR 5,811.00 EUR
89.25 EUR 11,424.00 EUR
90.0 EUR 4,770.00 EUR
90.0 EUR 472,500.00 EUR
90.0 EUR 4,770.00 EUR
90.95 EUR 6,184.60 EUR
90.95 EUR 6,184.60 EUR
90.95 EUR 5,457.00 EUR
90.95 EUR 454.75 EUR
90.95 EUR 6,093.65 EUR
91.0 EUR 10,101.00 EUR
91.0 EUR 4,823.00 EUR
91.0 EUR 13,468.00 EUR
90.8 EUR 8,989.20 EUR
90.8 EUR 4,812.40 EUR
90.8 EUR 9,534.00 EUR
90.75 EUR 9,075.00 EUR
90.2 EUR 185,090.40 EUR
90.2 EUR 3,608.00 EUR
90.3 EUR 6,321.00 EUR
90.3 EUR 6,140.40 EUR
90.7 EUR 9,342.10 EUR
90.75 EUR 4,809.75 EUR
90.75 EUR 4,809.75 EUR
90.7 EUR 4,807.10 EUR
90.7 EUR 9,342.10 EUR
90.8 EUR 6,174.40 EUR
90.85 EUR 4,815.05 EUR
90.85 EUR 4,815.05 EUR
90.6 EUR 2,174.40 EUR
90.45 EUR 4,793.85 EUR
90.45 EUR 4,793.85 EUR
90.45 EUR 9,497.25 EUR
90.45 EUR 8,411.85 EUR
90.45 EUR 8,411.85 EUR
90.45 EUR 9,135.45 EUR
90.45 EUR 10,039.95 EUR
90.45 EUR 8,592.75 EUR
90.45 EUR 4,793.85 EUR
90.65 EUR 9,699.55 EUR
90.65 EUR 9,518.25 EUR
90.65 EUR 9,971.50 EUR
90.65 EUR 9,065.00 EUR
90.65 EUR 8,521.10 EUR
90.65 EUR 12,509.70 EUR
90.65 EUR 4,804.45 EUR
90.6 EUR 4,801.80 EUR
90.65 EUR 2,447.55 EUR
90.65 EUR 3,807.30 EUR
90.65 EUR 3,988.60 EUR
90.3 EUR 2,167.20 EUR
90.6 EUR 312,570.00 EUR
90.9 EUR 13,180.50 EUR
90.9 EUR 4,817.70 EUR
90.9 EUR 4,817.70 EUR
90.9 EUR 4,817.70 EUR
90.9 EUR 1,363.50 EUR
90.9 EUR 4,272.30 EUR
90.9 EUR 4,817.70 EUR
90.9 EUR 4,817.70 EUR
90.8 EUR 3,722.80 EUR
90.8 EUR 4,267.60 EUR
90.8 EUR 1,543.60 EUR
90.8 EUR 3,995.20 EUR
90.9 EUR 272.70 EUR
90.8 EUR 454.00 EUR
90.8 EUR 454.00 EUR
90.8 EUR 2,179.20 EUR
91.0 EUR 10,647.00 EUR
90.9 EUR 454.50 EUR
90.85 EUR 3,361.45 EUR
90.85 EUR 4,724.20 EUR
90.85 EUR 2,180.40 EUR
90.9 EUR 2,181.60 EUR
90.9 EUR 1,636.20 EUR
91.1 EUR 10,203.20 EUR
91.1 EUR 3,097.40 EUR
91.25 EUR 4,836.25 EUR
91.25 EUR 2,737.50 EUR
91.1 EUR 3,279.60 EUR
91.1 EUR 10,021.00 EUR
91.1 EUR 3,826.20 EUR
91.3 EUR 7,395.30 EUR
91.3 EUR 6,847.50 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.4 EUR 1,005.40 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.35 EUR 4,841.55 EUR
91.35 EUR 10,322.55 EUR
90.95 EUR 4,547.50 EUR
90.95 EUR 363.80 EUR
91.05 EUR 3,459.90 EUR
91.05 EUR 637.35 EUR
91.05 EUR 268,415.40 EUR
91.05 EUR 195,211.20 EUR
91.05 EUR 353,820.30 EUR
90.9 EUR 13,998.60 EUR
90.9 EUR 12,453.30 EUR
91.1 EUR 4,828.30 EUR
91.5 EUR 4,849.50 EUR
91.5 EUR 4,849.50 EUR
91.5 EUR 4,849.50 EUR
91.5 EUR 4,849.50 EUR
91.5 EUR 3,385.50 EUR
91.5 EUR 4,849.50 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.45 EUR 6,584.40 EUR
91.45 EUR 4,846.85 EUR
91.3 EUR 4,017.20 EUR
91.35 EUR 6,120.45 EUR
91.4 EUR 6,489.40 EUR
91.4 EUR 6,123.80 EUR
91.4 EUR 5,301.20 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.4 EUR 4,844.20 EUR
91.6 EUR 6,686.80 EUR
91.6 EUR 91.60 EUR
91.6 EUR 4,030.40 EUR
91.8 EUR 4,681.80 EUR
91.8 EUR 8,353.80 EUR
91.7 EUR 4,034.80 EUR
91.8 EUR 5,599.80 EUR
91.7 EUR 2,109.10 EUR
91.65 EUR 12,281.10 EUR
91.5 EUR 4,300.50 EUR
91.3 EUR 151,558.00 EUR
91.3 EUR 13,968.90 EUR
91.3 EUR 9,677.80 EUR
91.3 EUR 22,551.10 EUR
91.3 EUR 5,386.70 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
90.71 EUR 2,704,268.20 EUR

e) Date of the transaction
10/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com



 
End of News EQS News Service




103186  11.02.2026 CET/CEST





