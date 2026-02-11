ATOSS Software Aktie

11.02.2026 13:20:29

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.02.2026 / 13:19 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: AOB Invest GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Andreas F.J.
Last name(s): Obereder
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
87.9 EUR 1,845.90 EUR
87.7 EUR 1,841.70 EUR
88.3 EUR 1,854.30 EUR
88.2 EUR 4,674.60 EUR
88.2 EUR 3,969.00 EUR
88.2 EUR 11,995.20 EUR
88.45 EUR 12,206.10 EUR
88.45 EUR 6,103.05 EUR
88.45 EUR 10,879.35 EUR
88.45 EUR 12,383.00 EUR
88.45 EUR 12,559.90 EUR
88.4 EUR 12,641.20 EUR
88.45 EUR 3,361.10 EUR
88.45 EUR 11,763.85 EUR
88.4 EUR 3,536.00 EUR
88.4 EUR 5,215.60 EUR
88.4 EUR 11,580.40 EUR
88.35 EUR 4,682.55 EUR
88.55 EUR 3,984.75 EUR
89.25 EUR 10,977.75 EUR
89.25 EUR 28,560.00 EUR
89.25 EUR 3,480.75 EUR
89.3 EUR 3,572.00 EUR
89.3 EUR 9,912.30 EUR
89.3 EUR 11,787.60 EUR
89.3 EUR 11,698.30 EUR
89.3 EUR 3,393.40 EUR
89.3 EUR 12,412.70 EUR
89.3 EUR 13,127.10 EUR
89.3 EUR 13,305.70 EUR
89.25 EUR 133,875.00 EUR
89.25 EUR 3,391.50 EUR
89.3 EUR 4,465.00 EUR
89.35 EUR 3,842.05 EUR
89.35 EUR 3,216.60 EUR
89.35 EUR 3,395.30 EUR
89.2 EUR 3,389.60 EUR
89.2 EUR 2,676.00 EUR
89.2 EUR 1,070.40 EUR
89.2 EUR 4,727.60 EUR
89.2 EUR 3,389.60 EUR
89.2 EUR 1,962.40 EUR
89.2 EUR 11,239.20 EUR
89.2 EUR 12,398.80 EUR
89.2 EUR 11,328.40 EUR
89.2 EUR 6,868.40 EUR
89.2 EUR 12,131.20 EUR
89.1 EUR 13,186.80 EUR
89.1 EUR 11,404.80 EUR
89.1 EUR 13,008.60 EUR
88.95 EUR 7,649.70 EUR
88.65 EUR 3,546.00 EUR
88.7 EUR 3,725.40 EUR
88.65 EUR 3,368.70 EUR
88.65 EUR 3,368.70 EUR
88.65 EUR 128,719.80 EUR
89.1 EUR 2,049.30 EUR
89.1 EUR 1,960.20 EUR
89.1 EUR 356.40 EUR
89.1 EUR 11,137.50 EUR
89.2 EUR 12,844.80 EUR
89.1 EUR 4,722.30 EUR
89.2 EUR 6,957.60 EUR
89.2 EUR 10,882.40 EUR
89.2 EUR 9,990.40 EUR
89.2 EUR 4,014.00 EUR
89.4 EUR 9,208.20 EUR
89.25 EUR 3,659.25 EUR
89.6 EUR 89.60 EUR
89.4 EUR 21,813.60 EUR
89.4 EUR 7,867.20 EUR
89.4 EUR 8,671.80 EUR
89.4 EUR 2,145.60 EUR
89.4 EUR 2,145.60 EUR
89.4 EUR 4,738.20 EUR
89.2 EUR 1,962.40 EUR
89.25 EUR 4,730.25 EUR
89.25 EUR 3,391.50 EUR
89.05 EUR 7,391.15 EUR
88.8 EUR 4,706.40 EUR
88.8 EUR 4,706.40 EUR
88.8 EUR 8,258.40 EUR
88.15 EUR 10,578.00 EUR
88.3 EUR 17,660.00 EUR
88.3 EUR 11,125.80 EUR
88.4 EUR 10,961.60 EUR
88.4 EUR 530.40 EUR
88.4 EUR 265.20 EUR
88.5 EUR 1,681.50 EUR
88.4 EUR 4,685.20 EUR
88.5 EUR 2,478.00 EUR
88.5 EUR 1,416.00 EUR
88.5 EUR 88.50 EUR
88.5 EUR 7,257.00 EUR
88.5 EUR 2,478.00 EUR
88.9 EUR 1,866.90 EUR
88.9 EUR 11,734.80 EUR
88.75 EUR 7,987.50 EUR
88.3 EUR 3,355.40 EUR
88.3 EUR 7,858.70 EUR
88.3 EUR 11,479.00 EUR
88.3 EUR 3,090.50 EUR
88.3 EUR 7,858.70 EUR
88.3 EUR 10,507.70 EUR
88.2 EUR 2,116.80 EUR
88.2 EUR 8,555.40 EUR
88.2 EUR 12,348.00 EUR
88.4 EUR 6,188.00 EUR
88.5 EUR 2,478.00 EUR
88.5 EUR 12,390.00 EUR
88.5 EUR 2,832.00 EUR
88.5 EUR 6,283.50 EUR
88.5 EUR 1,062.00 EUR
88.65 EUR 4,698.45 EUR
88.6 EUR 221,500.00 EUR
88.6 EUR 254,813.60 EUR
88.6 EUR 7,088.00 EUR
88.3 EUR 10,331.10 EUR
88.3 EUR 88.30 EUR
88.2 EUR 12,436.20 EUR
88.3 EUR 6,269.30 EUR
88.3 EUR 4,061.80 EUR
88.3 EUR 5,739.50 EUR
88.2 EUR 8,643.60 EUR
88.25 EUR 10,060.50 EUR
88.1 EUR 881.00 EUR
88.4 EUR 972.40 EUR
88.5 EUR 6,814.50 EUR
88.8 EUR 4,706.40 EUR
88.8 EUR 4,706.40 EUR
89.1 EUR 6,415.20 EUR
89.1 EUR 6,147.90 EUR
89.1 EUR 1,425.60 EUR
89.1 EUR 4,722.30 EUR
89 EUR 14,596.00 EUR
88.8 EUR 55,411.20 EUR
88.8 EUR 5,239.20 EUR
88.8 EUR 23,354.40 EUR
88.8 EUR 10,389.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
88.77 EUR 1,713,761.61 EUR

e) Date of the transaction
09/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com



 
End of News EQS News Service




103184  11.02.2026 CET/CEST





