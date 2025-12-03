EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 10:19 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|113,2 EUR
|7.018,40 EUR
|113,2 EUR
|23.545,60 EUR
|113,2 EUR
|2.264,00 EUR
|113,2 EUR
|18.564,80 EUR
|114,6 EUR
|3.667,20 EUR
|114,8 EUR
|688,80 EUR
|115 EUR
|10.925,00 EUR
|115 EUR
|4.370,00 EUR
|115 EUR
|4.255,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|114,6 EUR
|5.386,20 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|114,8 EUR
|5.625,20 EUR
|115 EUR
|14.605,00 EUR
|115 EUR
|12.420,00 EUR
|115 EUR
|4.600,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|114,4 EUR
|5.376,80 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|115 EUR
|9.775,00 EUR
|115 EUR
|7.130,00 EUR
|115 EUR
|3.680,00 EUR
|115 EUR
|25.645,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,4 EUR
|6.864,00 EUR
|114,4 EUR
|4.461,60 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|1.146,00 EUR
|114,6 EUR
|6.646,80 EUR
|114,6 EUR
|1.146,00 EUR
|114,2 EUR
|3.654,40 EUR
|114 EUR
|3.762,00 EUR
|114 EUR
|8.208,00 EUR
|114 EUR
|5.700,00 EUR
|114 EUR
|1.368,00 EUR
|114 EUR
|114,00 EUR
|114,2 EUR
|21.583,80 EUR
|114 EUR
|912,00 EUR
|114,2 EUR
|228,40 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|114,4 EUR
|3.088,80 EUR
|114,1 EUR
|6.846,00 EUR
|114,1 EUR
|4.449,90 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|114,1 EUR
|12.551,00 EUR
|114,1 EUR
|1.255,10 EUR
|113,8 EUR
|2.162,20 EUR
|113,8 EUR
|5.007,20 EUR
|113,4 EUR
|113,40 EUR
|113,4 EUR
|793,80 EUR
|113,4 EUR
|1.814,40 EUR
|113,4 EUR
|340,20 EUR
|113,5 EUR
|11.917,50 EUR
|113,4 EUR
|113,40 EUR
|113,4 EUR
|1.814,40 EUR
|113,6 EUR
|5.112,00 EUR
|113,6 EUR
|340,80 EUR
|114 EUR
|2.622,00 EUR
|114 EUR
|1.938,00 EUR
|114 EUR
|1.710,00 EUR
|114 EUR
|8.322,00 EUR
|113,8 EUR
|11.721,40 EUR
|114,2 EUR
|2.626,60 EUR
|114,2 EUR
|1.941,40 EUR
|114,2 EUR
|1.598,80 EUR
|114,2 EUR
|1.827,20 EUR
|114,2 EUR
|28.435,80 EUR
|114,4 EUR
|2.745,60 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|113,9 EUR
|5.239,40 EUR
|114,4 EUR
|10.410,40 EUR
|114,4 EUR
|1.716,00 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,4 EUR
|5.148,00 EUR
|114,1 EUR
|4.221,70 EUR
|114,1 EUR
|11.752,30 EUR
|114,1 EUR
|684,60 EUR
|114,2 EUR
|685,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.944,80 EUR
|114,4 EUR
|5.148,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.372,80 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,3 EUR
|11.430,00 EUR
|114,2 EUR
|11.191,60 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,2 EUR
|12.447,80 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|114 EUR
|11.742,00 EUR
|113,6 EUR
|3.635,20 EUR
|113,4 EUR
|907,20 EUR
|113,4 EUR
|226,80 EUR
|113,4 EUR
|907,20 EUR
|113,8 EUR
|341,40 EUR
|113,8 EUR
|569,00 EUR
|113,8 EUR
|1.365,60 EUR
|113,8 EUR
|4.779,60 EUR
|113,8 EUR
|1.934,60 EUR
|113,8 EUR
|5.576,20 EUR
|113,8 EUR
|11.835,20 EUR
|114 EUR
|1.596,00 EUR
|114 EUR
|9.462,00 EUR
|114,2 EUR
|228,40 EUR
|114,2 EUR
|1.941,40 EUR
|114 EUR
|5.016,00 EUR
|114,2 EUR
|33.346,40 EUR
|114,4 EUR
|800,80 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,2 EUR
|1.827,20 EUR
|114,2 EUR
|1.142,00 EUR
|114,4 EUR
|1.830,40 EUR
|114,2 EUR
|1.484,60 EUR
|114,2 EUR
|8.907,60 EUR
|114,1 EUR
|12.322,80 EUR
|114,4 EUR
|14.414,40 EUR
|114,1 EUR
|5.020,40 EUR
|114,2 EUR
|11.991,00 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,2 EUR
|5.253,20 EUR
|114,4 EUR
|4.232,80 EUR
|114,4 EUR
|1.487,20 EUR
|114,4 EUR
|1.372,80 EUR
|114,4 EUR
|1.029,60 EUR
|114,4 EUR
|6.635,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|2.631,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|11.211,20 EUR
|114,4 EUR
|4.004,00 EUR
|114 EUR
|3.648,00 EUR
|114,4 EUR
|6.292,00 EUR
|114,1 EUR
|4.221,70 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|685,20 EUR
|114,2 EUR
|456,80 EUR
|114,2 EUR
|1.598,80 EUR
|114,1 EUR
|12.094,60 EUR
|114,1 EUR
|5.134,50 EUR
|114,2 EUR
|2.855,00 EUR
|114 EUR
|1.254,00 EUR
|113,9 EUR
|6.150,60 EUR
|114 EUR
|684,00 EUR
|114 EUR
|2.394,00 EUR
|114 EUR
|1.710,00 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|113,6 EUR
|1.363,20 EUR
|114 EUR
|6.726,00 EUR
|114 EUR
|5.472,00 EUR
|114 EUR
|342,00 EUR
|114 EUR
|5.586,00 EUR
|113,6 EUR
|1.476,80 EUR
|113,9 EUR
|25.855,30 EUR
|113,9 EUR
|7.631,30 EUR
|114,2 EUR
|3.083,40 EUR
|114,2 EUR
|2.169,80 EUR
|114,2 EUR
|108.375,80 EUR
|114,2 EUR
|5.253,20 EUR
|114,2 EUR
|2.055,60 EUR
|114 EUR
|2.508,00 EUR
|114,1 EUR
|1.369,20 EUR
|114,3 EUR
|228,60 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,3 EUR
|342,90 EUR
|113,9 EUR
|227,80 EUR
|114,2 EUR
|1.713,00 EUR
|114,4 EUR
|10.639,20 EUR
|114,6 EUR
|2.062,80 EUR
|114,4 EUR
|18.304,00 EUR
|114,8 EUR
|5.051,20 EUR
|114,6 EUR
|30.139,80 EUR
|114,4 EUR
|6.864,00 EUR
|114,8 EUR
|918,40 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|8.150,80 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|8.610,00 EUR
|114,8 EUR
|4.706,80 EUR
|114,8 EUR
|4.592,00 EUR
|114,8 EUR
|344,40 EUR
|114,8 EUR
|8.380,40 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,6 EUR
|2.750,40 EUR
|114,8 EUR
|1.722,00 EUR
|114,8 EUR
|1.148,00 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|8.839,60 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,8 EUR
|4.821,60 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|113,8 EUR
|2.276,00 EUR
|113,9 EUR
|455,60 EUR
|113,8 EUR
|455,20 EUR
|113,8 EUR
|1.251,80 EUR
|113,8 EUR
|113,80 EUR
|114,2 EUR
|5.253,20 EUR
|114,2 EUR
|4.796,40 EUR
|114,2 EUR
|3.540,20 EUR
|114,2 EUR
|5.481,60 EUR
|114,2 EUR
|4.682,20 EUR
|114,2 EUR
|3.083,40 EUR
|114,4 EUR
|4.804,80 EUR
|114,4 EUR
|5.948,80 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|3.775,20 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,4 EUR
|6.520,80 EUR
|114,4 EUR
|457,60 EUR
|114,2 EUR
|799,40 EUR
|114,2 EUR
|342,60 EUR
|114,2 EUR
|913,60 EUR
|114,2 EUR
|2.740,80 EUR
|114,2 EUR
|5.367,40 EUR
|114,4 EUR
|686,40 EUR
|114,1 EUR
|1.026,90 EUR
|114,4 EUR
|2.059,20 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114,2 EUR
|2.969,20 EUR
|114,6 EUR
|5.844,60 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,4 EUR
|343,20 EUR
|114,4 EUR
|5.605,60 EUR
|114,4 EUR
|572,00 EUR
|114 EUR
|456,00 EUR
|114,3 EUR
|5.715,00 EUR
|114,6 EUR
|1.604,40 EUR
|114,6 EUR
|4.011,00 EUR
|114,6 EUR
|1.489,80 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,6 EUR
|4.698,60 EUR
|114,6 EUR
|36.099,00 EUR
|114,6 EUR
|229,20 EUR
|114,8 EUR
|4.477,20 EUR
|114,8 EUR
|574,00 EUR
|114,8 EUR
|1.607,20 EUR
|114,8 EUR
|10.561,60 EUR
|114,5 EUR
|4.465,50 EUR
|114,8 EUR
|1.607,20 EUR
|114,8 EUR
|1.951,60 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,8 EUR
|8.724,80 EUR
|114,7 EUR
|4.817,40 EUR
|114,7 EUR
|1.949,90 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|69.805,00 EUR
|114,8 EUR
|1.033,20 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|2.990,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|2.185,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|114,6 EUR
|2.521,20 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.840,00 EUR
|115 EUR
|6.210,00 EUR
|115 EUR
|805,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|4.140,00 EUR
|114,8 EUR
|2.640,40 EUR
|114,6 EUR
|2.062,80 EUR
|114,4 EUR
|915,20 EUR
|114,4 EUR
|1.144,00 EUR
|114,2 EUR
|1.484,60 EUR
|114,2 EUR
|571,00 EUR
|114,6 EUR
|2.635,80 EUR
|114,6 EUR
|114,60 EUR
|114,6 EUR
|343,80 EUR
|114,6 EUR
|5.157,00 EUR
|114,6 EUR
|4.927,80 EUR
|114,6 EUR
|3.552,60 EUR
|114,8 EUR
|9.298,80 EUR
|114,8 EUR
|2.066,40 EUR
|114,8 EUR
|459,20 EUR
|114,8 EUR
|2.181,20 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|5.060,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|2.185,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|114,3709 EUR
|1.442.675,1000 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
