EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.02.2026 / 18:27 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 86,45 EUR 1.426.425,00 EUR 85,85 EUR 214.625,00 EUR 85,85 EUR 214.625,00 EUR 85,85 EUR 214.625,00 EUR 86,3 EUR 17.864,10 EUR 86,7 EUR 10.664,10 EUR 86,7 EUR 16.733,10 EUR 86,75 EUR 11.104,00 EUR 86,85 EUR 18.151,65 EUR 86,9 EUR 17.553,80 EUR 86,9 EUR 3.389,10 EUR 86,9 EUR 10.601,80 EUR 86,9 EUR 17.988,30 EUR 86,9 EUR 16.163,40 EUR 87 EUR 9.396,00 EUR 87 EUR 22.446,00 EUR 87 EUR 81.084,00 EUR 87 EUR 18.357,00 EUR 87 EUR 4.611,00 EUR 87 EUR 17.661,00 EUR 87 EUR 4.611,00 EUR 86,5 EUR 18.251,50 EUR 86,6 EUR 18.532,40 EUR 86,6 EUR 692,80 EUR 86,85 EUR 19.020,15 EUR 87,05 EUR 116.821,10 EUR 87,25 EUR 17.362,75 EUR 87,35 EUR 4.629,55 EUR 87,35 EUR 10.656,70 EUR 87,05 EUR 7.747,45 EUR 87,05 EUR 10.794,20 EUR 87,05 EUR 25.505,65 EUR 87,35 EUR 10.132,60 EUR 86,85 EUR 73.561,95 EUR 86,8 EUR 12.325,60 EUR 86,8 EUR 16.405,20 EUR 86,5 EUR 3.373,50 EUR 86,5 EUR 4.584,50 EUR 86,5 EUR 6.055,00 EUR 86,5 EUR 4.584,50 EUR 86,5 EUR 3.287,00 EUR 86,5 EUR 4.584,50 EUR 86,75 EUR 111.734,00 EUR 86,75 EUR 37.909,75 EUR 86,75 EUR 24.290,00 EUR 86,75 EUR 292.174,00 EUR 86,75 EUR 178.705,00 EUR 87,25 EUR 17.537,25 EUR 86,9 EUR 8.690,00 EUR 87,1 EUR 3.222,70 EUR 87,1 EUR 4.616,30 EUR 87,1 EUR 3.222,70 EUR 87,1 EUR 174,20 EUR 87,25 EUR 16.664,75 EUR 87,3 EUR 18.158,40 EUR 87,3 EUR 4.626,90 EUR 87,4 EUR 5.855,80 EUR 87,4 EUR 4.632,20 EUR 87,4 EUR 4.632,20 EUR 87,4 EUR 3.233,80 EUR 87,4 EUR 174,80 EUR 87,55 EUR 6.040,95 EUR 87,55 EUR 6.040,95 EUR 87,55 EUR 5.778,30 EUR 87,55 EUR 5.690,75 EUR 87,45 EUR 19.239,00 EUR 87,55 EUR 4.640,15 EUR 87,55 EUR 17.510,00 EUR 87,6 EUR 8.322,00 EUR 87,6 EUR 1.927,20 EUR 87,35 EUR 17.382,65 EUR 87,35 EUR 16.247,10 EUR 87,65 EUR 5.697,25 EUR 87,65 EUR 5.609,60 EUR 87,6 EUR 4.642,80 EUR 87,6 EUR 3.241,20 EUR 87,7 EUR 11.751,80 EUR 87,7 EUR 5.262,00 EUR 87,7 EUR 4.648,10 EUR 87,7 EUR 4.121,90 EUR 87,7 EUR 7.366,80 EUR 87,7 EUR 2.017,10 EUR 87,8 EUR 8.692,20 EUR 87,8 EUR 7.111,80 EUR 87,8 EUR 2.282,80 EUR 87,8 EUR 526,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 86,56 EUR 3.679.633,98 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

