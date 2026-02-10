EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.02.2026 / 18:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|85,000 EUR
|2.295,00 EUR
|85,000 EUR
|4.335,00 EUR
|84,900 EUR
|2.292,30 EUR
|85,050 EUR
|80.372,25 EUR
|85,050 EUR
|5.613,30 EUR
|85,050 EUR
|9.015,30 EUR
|85,100 EUR
|5.616,60 EUR
|84,900 EUR
|1.782,90 EUR
|85,250 EUR
|8.525,00 EUR
|86,000 EUR
|2.494,00 EUR
|86,000 EUR
|946,00 EUR
|86,000 EUR
|4.558,00 EUR
|86,000 EUR
|4.558,00 EUR
|86,000 EUR
|4.558,00 EUR
|86,100 EUR
|4.563,30 EUR
|86,300 EUR
|431,50 EUR
|86,300 EUR
|1.467,10 EUR
|86,250 EUR
|4.571,25 EUR
|86,250 EUR
|8.021,25 EUR
|86,200 EUR
|7.585,60 EUR
|85,900 EUR
|1.889,80 EUR
|86,200 EUR
|689,60 EUR
|86,100 EUR
|4.477,20 EUR
|85,800 EUR
|1.887,60 EUR
|85,850 EUR
|3.519,85 EUR
|85,850 EUR
|3.777,40 EUR
|85,700 EUR
|1.799,70 EUR
|85,700 EUR
|2.742,40 EUR
|85,600 EUR
|2.054,40 EUR
|85,500 EUR
|684,00 EUR
|85,700 EUR
|3.085,20 EUR
|85,600 EUR
|1.883,20 EUR
|85,700 EUR
|1.799,70 EUR
|85,600 EUR
|55.468,80 EUR
|85,500 EUR
|1.795,50 EUR
|85,300 EUR
|4.776,80 EUR
|85,300 EUR
|4.862,10 EUR
|85,000 EUR
|10.370,00 EUR
|85,050 EUR
|8.079,75 EUR
|85,000 EUR
|10.625,00 EUR
|84,900 EUR
|1.952,70 EUR
|85,050 EUR
|7.909,65 EUR
|85,000 EUR
|7.735,00 EUR
|85,000 EUR
|10.115,00 EUR
|85,000 EUR
|9.775,00 EUR
|85,000 EUR
|1.615,00 EUR
|85,000 EUR
|1.785,00 EUR
|85,000 EUR
|3.230,00 EUR
|85,000 EUR
|2.380,00 EUR
|84,700 EUR
|2.117,50 EUR
|84,750 EUR
|84.750,00 EUR
|84,700 EUR
|2.795,10 EUR
|84,600 EUR
|2.284,20 EUR
|84,700 EUR
|2.456,30 EUR
|84,700 EUR
|1.948,10 EUR
|84,800 EUR
|6.275,20 EUR
|84,800 EUR
|5.512,00 EUR
|84,800 EUR
|2.120,00 EUR
|85,000 EUR
|15.215,00 EUR
|85,100 EUR
|2.127,50 EUR
|85,150 EUR
|15.923,05 EUR
|85,150 EUR
|4.512,95 EUR
|85,150 EUR
|14.986,40 EUR
|85,000 EUR
|2.210,00 EUR
|85,100 EUR
|4.510,30 EUR
|85,100 EUR
|4.510,30 EUR
|85,050 EUR
|7.909,65 EUR
|85,050 EUR
|15.734,25 EUR
|85,200 EUR
|1.789,20 EUR
|85,200 EUR
|852,00 EUR
|85,200 EUR
|8.094,00 EUR
|85,250 EUR
|7.672,50 EUR
|85,200 EUR
|3.237,60 EUR
|85,200 EUR
|7.327,20 EUR
|85,100 EUR
|1.787,10 EUR
|85,150 EUR
|9.281,35 EUR
|85,050 EUR
|4.507,65 EUR
|85,050 EUR
|4.677,75 EUR
|85,000 EUR
|3.315,00 EUR
|85,000 EUR
|2.720,00 EUR
|85,300 EUR
|4.606,20 EUR
|85,450 EUR
|7.519,60 EUR
|85,450 EUR
|8.203,20 EUR
|85,500 EUR
|4.531,50 EUR
|85,500 EUR
|1.966,50 EUR
|85,500 EUR
|8.721,00 EUR
|85,500 EUR
|8.208,00 EUR
|85,450 EUR
|5.212,45 EUR
|85,500 EUR
|1.026,00 EUR
|85,450 EUR
|2.990,75 EUR
|85,600 EUR
|2.482,40 EUR
|85,600 EUR
|428,00 EUR
|85,650 EUR
|3.083,40 EUR
|85,650 EUR
|85.650,00 EUR
|85,650 EUR
|15.759,60 EUR
|85,650 EUR
|8.736,30 EUR
|85,650 EUR
|8.136,75 EUR
|85,500 EUR
|2.736,00 EUR
|85,600 EUR
|3.509,60 EUR
|85,600 EUR
|3.509,60 EUR
|85,600 EUR
|684,80 EUR
|85,650 EUR
|12.162,30 EUR
|85,700 EUR
|2.656,70 EUR
|85,600 EUR
|1.626,40 EUR
|85,650 EUR
|6.766,35 EUR
|85,650 EUR
|14.646,15 EUR
|85,600 EUR
|2.653,60 EUR
|85,600 EUR
|2.824,80 EUR
|85,700 EUR
|7.798,70 EUR
|85,700 EUR
|3.685,10 EUR
|85,100 EUR
|2.893,40 EUR
|85,300 EUR
|6.653,40 EUR
|85,300 EUR
|6.141,60 EUR
|85,550 EUR
|3.593,10 EUR
|85,650 EUR
|8.308,05 EUR
|85,650 EUR
|3.511,65 EUR
|85,700 EUR
|4.542,10 EUR
|85,700 EUR
|4.542,10 EUR
|85,700 EUR
|7.198,80 EUR
|85,700 EUR
|4.456,40 EUR
|85,700 EUR
|7.798,70 EUR
|85,700 EUR
|7.884,40 EUR
|85,900 EUR
|773,10 EUR
|85,900 EUR
|2.405,20 EUR
|85,900 EUR
|859,00 EUR
|85,900 EUR
|2.061,60 EUR
|85,900 EUR
|1.803,90 EUR
|85,900 EUR
|14.431,20 EUR
|85,950 EUR
|1.719,00 EUR
|86,000 EUR
|172,00 EUR
|86,000 EUR
|1.118,00 EUR
|85,900 EUR
|16.750,50 EUR
|85,900 EUR
|7.129,70 EUR
|85,900 EUR
|6.957,90 EUR
|86,000 EUR
|774,00 EUR
|85,900 EUR
|3.092,40 EUR
|85,900 EUR
|3.607,80 EUR
|85,900 EUR
|8.160,50 EUR
|85,750 EUR
|1.800,75 EUR
|85,750 EUR
|8.403,50 EUR
|85,750 EUR
|3.001,25 EUR
|86,100 EUR
|774,90 EUR
|86,100 EUR
|430,50 EUR
|86,050 EUR
|7.916,60 EUR
|86,050 EUR
|7.572,40 EUR
|85,900 EUR
|85,90 EUR
|86,150 EUR
|5.255,15 EUR
|86,100 EUR
|2.755,20 EUR
|86,150 EUR
|4.565,95 EUR
|86,300 EUR
|1.812,30 EUR
|86,150 EUR
|7.150,45 EUR
|86,150 EUR
|3.273,70 EUR
|86,150 EUR
|175.487,55 EUR
|86,300 EUR
|172,60 EUR
|86,300 EUR
|8.543,70 EUR
|86,700 EUR
|3.988,20 EUR
|86,800 EUR
|2.604,00 EUR
|86,700 EUR
|1.040,40 EUR
|86,750 EUR
|3.296,50 EUR
|86,800 EUR
|6.683,60 EUR
|86,900 EUR
|2.954,60 EUR
|86,900 EUR
|1.129,70 EUR
|87,000 EUR
|1.914,00 EUR
|87,100 EUR
|2.525,90 EUR
|87,000 EUR
|7.395,00 EUR
|87,000 EUR
|3.567,00 EUR
|86,800 EUR
|1.041,60 EUR
|86,800 EUR
|10.068,80 EUR
|86,800 EUR
|2.083,20 EUR
|86,800 EUR
|173,60 EUR
|86,900 EUR
|782,10 EUR
|86,900 EUR
|1.216,60 EUR
|86,900 EUR
|6.343,70 EUR
|86,900 EUR
|2.172,50 EUR
|86,900 EUR
|4.605,70 EUR
|86,900 EUR
|4.605,70 EUR
|86,900 EUR
|4.605,70 EUR
|87,000 EUR
|2.175,00 EUR
|86,900 EUR
|7.212,70 EUR
|86,950 EUR
|1.912,90 EUR
|86,950 EUR
|9.042,80 EUR
|86,900 EUR
|3.910,50 EUR
|86,700 EUR
|3.294,60 EUR
|86,700 EUR
|1.300,50 EUR
|86,750 EUR
|3.470,00 EUR
|86,650 EUR
|17.156,70 EUR
|86,500 EUR
|7.612,00 EUR
|86,500 EUR
|10.120,50 EUR
|86,450 EUR
|2.852,85 EUR
|86,450 EUR
|2.852,85 EUR
|86,350 EUR
|3.367,65 EUR
|86,300 EUR
|2.416,40 EUR
|86,300 EUR
|1.121,90 EUR
|86,300 EUR
|1.898,60 EUR
|86,200 EUR
|9.999,20 EUR
|86,200 EUR
|284.718,60 EUR
|86,200 EUR
|6.637,40 EUR
|86,200 EUR
|4.482,40 EUR
|86,300 EUR
|6.904,00 EUR
|86,300 EUR
|2.847,90 EUR
|86,300 EUR
|4.573,90 EUR
|86,300 EUR
|4.573,90 EUR
|86,300 EUR
|4.573,90 EUR
|86,200 EUR
|11.206,00 EUR
|86,200 EUR
|1.724,00 EUR
|86,200 EUR
|9.395,80 EUR
|86,200 EUR
|11.378,40 EUR
|86,200 EUR
|10.947,40 EUR
|86,200 EUR
|9.137,20 EUR
|86,200 EUR
|4.568,60 EUR
|86,200 EUR
|10.947,40 EUR
|86,250 EUR
|14.921,25 EUR
|86,250 EUR
|8.021,25 EUR
|86,300 EUR
|5.523,20 EUR
|86,400 EUR
|86,40 EUR
|86,400 EUR
|777,60 EUR
|86,400 EUR
|5.875,20 EUR
|86,400 EUR
|6.825,60 EUR
|86,200 EUR
|11.723,20 EUR
|86,200 EUR
|4.310,00 EUR
|86,200 EUR
|10.688,80 EUR
|86,100 EUR
|7.576,80 EUR
|86,100 EUR
|6.543,60 EUR
|86,300 EUR
|7.853,30 EUR
|86,300 EUR
|6.127,30 EUR
|86,300 EUR
|5.695,80 EUR
|86,300 EUR
|3.710,90 EUR
|86,300 EUR
|3.279,40 EUR
|86,300 EUR
|2.675,30 EUR
|86,300 EUR
|1.812,30 EUR
|86,600 EUR
|952,60 EUR
|86,600 EUR
|259,80 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,500 EUR
|4.238,50 EUR
|86,450 EUR
|4.581,85 EUR
|86,450 EUR
|195.636,35 EUR
|86,450 EUR
|98.293,65 EUR
|86,450 EUR
|10.633,35 EUR
|86,500 EUR
|10.120,50 EUR
|86,650 EUR
|8.145,10 EUR
|86,600 EUR
|4.156,80 EUR
|86,700 EUR
|2.774,40 EUR
|86,700 EUR
|1.994,10 EUR
|86,600 EUR
|2.684,60 EUR
|86,450 EUR
|1.815,45 EUR
|86,450 EUR
|5.792,15 EUR
|86,450 EUR
|2.161,25 EUR
|86,450 EUR
|5.878,60 EUR
|86,450 EUR
|1.123,85 EUR
|86,450 EUR
|6.656,65 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,600 EUR
|5.715,60 EUR
|86,600 EUR
|3.117,60 EUR
|86,800 EUR
|9.808,40 EUR
|86,700 EUR
|4.595,10 EUR
|86,700 EUR
|173,40 EUR
|86,650 EUR
|16.116,90 EUR
|86,650 EUR
|4.592,45 EUR
|86,650 EUR
|173,30 EUR
|86,650 EUR
|15.423,70 EUR
|86,650 EUR
|173,30 EUR
|86,650 EUR
|15.163,75 EUR
|86,650 EUR
|86,65 EUR
|86,650 EUR
|16.030,25 EUR
|86,650 EUR
|4.592,45 EUR
|86,700 EUR
|17.686,80 EUR
|86,700 EUR
|3.381,30 EUR
|86,700 EUR
|2.427,60 EUR
|86,700 EUR
|15.345,90 EUR
|86,700 EUR
|16.906,50 EUR
|86,600 EUR
|4.589,80 EUR
|86,600 EUR
|3.810,40 EUR
|86,600 EUR
|2.165,00 EUR
|86,550 EUR
|16.184,85 EUR
|86,350 EUR
|3.713,05 EUR
|86,000 EUR
|4.988,00 EUR
|86,100 EUR
|4.993,80 EUR
|85,900 EUR
|7.387,40 EUR
|86,000 EUR
|4.558,00 EUR
|86,200 EUR
|4.568,60 EUR
|86,250 EUR
|9.315,00 EUR
|86,200 EUR
|3.534,20 EUR
|86,200 EUR
|3.189,40 EUR
|86,500 EUR
|4.584,50 EUR
|86,500 EUR
|2.768,00 EUR
|86,300 EUR
|7.335,50 EUR
|86,300 EUR
|570.788,20 EUR
|86,400 EUR
|4.579,20 EUR
|86,400 EUR
|4.579,20 EUR
|86,350 EUR
|18.997,00 EUR
|86,400 EUR
|5.961,60 EUR
|86,500 EUR
|6.055,00 EUR
|86,500 EUR
|5.190,00 EUR
|86,500 EUR
|3.460,00 EUR
|86,700 EUR
|4.161,60 EUR
|86,700 EUR
|260,10 EUR
|86,700 EUR
|260,10 EUR
|87,000 EUR
|4.611,00 EUR
|87,000 EUR
|16.791,00 EUR
|87,000 EUR
|1.392,00 EUR
|87,000 EUR
|2.871,00 EUR
|86,750 EUR
|4.250,75 EUR
|86,750 EUR
|19.518,75 EUR
|86,700 EUR
|4.595,10 EUR
|86,800 EUR
|2.864,40 EUR
|86,800 EUR
|1.736,00 EUR
|86,800 EUR
|1.388,80 EUR
|86,800 EUR
|4.340,00 EUR
|86,800 EUR
|19.356,40 EUR
|87,000 EUR
|4.611,00 EUR
|87,000 EUR
|4.611,00 EUR
|87,000 EUR
|4.611,00 EUR
|86,750 EUR
|14.834,25 EUR
|86,700 EUR
|109.762,20 EUR
|86,850 EUR
|2.258,10 EUR
|86,850 EUR
|4.603,05 EUR
|86,850 EUR
|3.387,15 EUR
|86,900 EUR
|3.215,30 EUR
|86,900 EUR
|2.520,10 EUR
|86,900 EUR
|86,90 EUR
|86,95 EUR
|6.086,50 EUR
|87,000 EUR
|22.707,00 EUR
|86,600 EUR
|2.511,40 EUR
|86,600 EUR
|65.469,60 EUR
|86,600 EUR
|2.857,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|86,12 EUR
|3.476.291,93 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News