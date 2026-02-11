ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

11.02.2026 13:20:29

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 13:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
87,9 EUR 1.845,90 EUR
87,7 EUR 1.841,70 EUR
88,3 EUR 1.854,30 EUR
88,2 EUR 4.674,60 EUR
88,2 EUR 3.969,00 EUR
88,2 EUR 11.995,20 EUR
88,45 EUR 12.206,10 EUR
88,45 EUR 6.103,05 EUR
88,45 EUR 10.879,35 EUR
88,45 EUR 12.383,00 EUR
88,45 EUR 12.559,90 EUR
88,4 EUR 12.641,20 EUR
88,45 EUR 3.361,10 EUR
88,45 EUR 11.763,85 EUR
88,4 EUR 3.536,00 EUR
88,4 EUR 5.215,60 EUR
88,4 EUR 11.580,40 EUR
88,35 EUR 4.682,55 EUR
88,55 EUR 3.984,75 EUR
89,25 EUR 10.977,75 EUR
89,25 EUR 28.560,00 EUR
89,25 EUR 3.480,75 EUR
89,3 EUR 3.572,00 EUR
89,3 EUR 9.912,30 EUR
89,3 EUR 11.787,60 EUR
89,3 EUR 11.698,30 EUR
89,3 EUR 3.393,40 EUR
89,3 EUR 12.412,70 EUR
89,3 EUR 13.127,10 EUR
89,3 EUR 13.305,70 EUR
89,25 EUR 133.875,00 EUR
89,25 EUR 3.391,50 EUR
89,3 EUR 4.465,00 EUR
89,35 EUR 3.842,05 EUR
89,35 EUR 3.216,60 EUR
89,35 EUR 3.395,30 EUR
89,2 EUR 3.389,60 EUR
89,2 EUR 2.676,00 EUR
89,2 EUR 1.070,40 EUR
89,2 EUR 4.727,60 EUR
89,2 EUR 3.389,60 EUR
89,2 EUR 1.962,40 EUR
89,2 EUR 11.239,20 EUR
89,2 EUR 12.398,80 EUR
89,2 EUR 11.328,40 EUR
89,2 EUR 6.868,40 EUR
89,2 EUR 12.131,20 EUR
89,1 EUR 13.186,80 EUR
89,1 EUR 11.404,80 EUR
89,1 EUR 13.008,60 EUR
88,95 EUR 7.649,70 EUR
88,65 EUR 3.546,00 EUR
88,7 EUR 3.725,40 EUR
88,65 EUR 3.368,70 EUR
88,65 EUR 3.368,70 EUR
88,65 EUR 128.719,80 EUR
89,1 EUR 2.049,30 EUR
89,1 EUR 1.960,20 EUR
89,1 EUR 356,40 EUR
89,1 EUR 11.137,50 EUR
89,2 EUR 12.844,80 EUR
89,1 EUR 4.722,30 EUR
89,2 EUR 6.957,60 EUR
89,2 EUR 10.882,40 EUR
89,2 EUR 9.990,40 EUR
89,2 EUR 4.014,00 EUR
89,4 EUR 9.208,20 EUR
89,25 EUR 3.659,25 EUR
89,6 EUR 89,60 EUR
89,4 EUR 21.813,60 EUR
89,4 EUR 7.867,20 EUR
89,4 EUR 8.671,80 EUR
89,4 EUR 2.145,60 EUR
89,4 EUR 2.145,60 EUR
89,4 EUR 4.738,20 EUR
89,2 EUR 1.962,40 EUR
89,25 EUR 4.730,25 EUR
89,25 EUR 3.391,50 EUR
89,05 EUR 7.391,15 EUR
88,8 EUR 4.706,40 EUR
88,8 EUR 4.706,40 EUR
88,8 EUR 8.258,40 EUR
88,15 EUR 10.578,00 EUR
88,3 EUR 17.660,00 EUR
88,3 EUR 11.125,80 EUR
88,4 EUR 10.961,60 EUR
88,4 EUR 530,40 EUR
88,4 EUR 265,20 EUR
88,5 EUR 1.681,50 EUR
88,4 EUR 4.685,20 EUR
88,5 EUR 2.478,00 EUR
88,5 EUR 1.416,00 EUR
88,5 EUR 88,50 EUR
88,5 EUR 7.257,00 EUR
88,5 EUR 2.478,00 EUR
88,9 EUR 1.866,90 EUR
88,9 EUR 11.734,80 EUR
88,75 EUR 7.987,50 EUR
88,3 EUR 3.355,40 EUR
88,3 EUR 7.858,70 EUR
88,3 EUR 11.479,00 EUR
88,3 EUR 3.090,50 EUR
88,3 EUR 7.858,70 EUR
88,3 EUR 10.507,70 EUR
88,2 EUR 2.116,80 EUR
88,2 EUR 8.555,40 EUR
88,2 EUR 12.348,00 EUR
88,4 EUR 6.188,00 EUR
88,5 EUR 2.478,00 EUR
88,5 EUR 12.390,00 EUR
88,5 EUR 2.832,00 EUR
88,5 EUR 6.283,50 EUR
88,5 EUR 1.062,00 EUR
88,65 EUR 4.698,45 EUR
88,6 EUR 221.500,00 EUR
88,6 EUR 254.813,60 EUR
88,6 EUR 7.088,00 EUR
88,3 EUR 10.331,10 EUR
88,3 EUR 88,30 EUR
88,2 EUR 12.436,20 EUR
88,3 EUR 6.269,30 EUR
88,3 EUR 4.061,80 EUR
88,3 EUR 5.739,50 EUR
88,2 EUR 8.643,60 EUR
88,25 EUR 10.060,50 EUR
88,1 EUR 881,00 EUR
88,4 EUR 972,40 EUR
88,5 EUR 6.814,50 EUR
88,8 EUR 4.706,40 EUR
88,8 EUR 4.706,40 EUR
89,1 EUR 6.415,20 EUR
89,1 EUR 6.147,90 EUR
89,1 EUR 1.425,60 EUR
89,1 EUR 4.722,30 EUR
89 EUR 14.596,00 EUR
88,8 EUR 55.411,20 EUR
88,8 EUR 5.239,20 EUR
88,8 EUR 23.354,40 EUR
88,8 EUR 10.389,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
88,77 EUR 1.713.761,61 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103184  11.02.2026 CET/CEST





