EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.02.2026 / 13:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|87,9 EUR
|1.845,90 EUR
|87,7 EUR
|1.841,70 EUR
|88,3 EUR
|1.854,30 EUR
|88,2 EUR
|4.674,60 EUR
|88,2 EUR
|3.969,00 EUR
|88,2 EUR
|11.995,20 EUR
|88,45 EUR
|12.206,10 EUR
|88,45 EUR
|6.103,05 EUR
|88,45 EUR
|10.879,35 EUR
|88,45 EUR
|12.383,00 EUR
|88,45 EUR
|12.559,90 EUR
|88,4 EUR
|12.641,20 EUR
|88,45 EUR
|3.361,10 EUR
|88,45 EUR
|11.763,85 EUR
|88,4 EUR
|3.536,00 EUR
|88,4 EUR
|5.215,60 EUR
|88,4 EUR
|11.580,40 EUR
|88,35 EUR
|4.682,55 EUR
|88,55 EUR
|3.984,75 EUR
|89,25 EUR
|10.977,75 EUR
|89,25 EUR
|28.560,00 EUR
|89,25 EUR
|3.480,75 EUR
|89,3 EUR
|3.572,00 EUR
|89,3 EUR
|9.912,30 EUR
|89,3 EUR
|11.787,60 EUR
|89,3 EUR
|11.698,30 EUR
|89,3 EUR
|3.393,40 EUR
|89,3 EUR
|12.412,70 EUR
|89,3 EUR
|13.127,10 EUR
|89,3 EUR
|13.305,70 EUR
|89,25 EUR
|133.875,00 EUR
|89,25 EUR
|3.391,50 EUR
|89,3 EUR
|4.465,00 EUR
|89,35 EUR
|3.842,05 EUR
|89,35 EUR
|3.216,60 EUR
|89,35 EUR
|3.395,30 EUR
|89,2 EUR
|3.389,60 EUR
|89,2 EUR
|2.676,00 EUR
|89,2 EUR
|1.070,40 EUR
|89,2 EUR
|4.727,60 EUR
|89,2 EUR
|3.389,60 EUR
|89,2 EUR
|1.962,40 EUR
|89,2 EUR
|11.239,20 EUR
|89,2 EUR
|12.398,80 EUR
|89,2 EUR
|11.328,40 EUR
|89,2 EUR
|6.868,40 EUR
|89,2 EUR
|12.131,20 EUR
|89,1 EUR
|13.186,80 EUR
|89,1 EUR
|11.404,80 EUR
|89,1 EUR
|13.008,60 EUR
|88,95 EUR
|7.649,70 EUR
|88,65 EUR
|3.546,00 EUR
|88,7 EUR
|3.725,40 EUR
|88,65 EUR
|3.368,70 EUR
|88,65 EUR
|3.368,70 EUR
|88,65 EUR
|128.719,80 EUR
|89,1 EUR
|2.049,30 EUR
|89,1 EUR
|1.960,20 EUR
|89,1 EUR
|356,40 EUR
|89,1 EUR
|11.137,50 EUR
|89,2 EUR
|12.844,80 EUR
|89,1 EUR
|4.722,30 EUR
|89,2 EUR
|6.957,60 EUR
|89,2 EUR
|10.882,40 EUR
|89,2 EUR
|9.990,40 EUR
|89,2 EUR
|4.014,00 EUR
|89,4 EUR
|9.208,20 EUR
|89,25 EUR
|3.659,25 EUR
|89,6 EUR
|89,60 EUR
|89,4 EUR
|21.813,60 EUR
|89,4 EUR
|7.867,20 EUR
|89,4 EUR
|8.671,80 EUR
|89,4 EUR
|2.145,60 EUR
|89,4 EUR
|2.145,60 EUR
|89,4 EUR
|4.738,20 EUR
|89,2 EUR
|1.962,40 EUR
|89,25 EUR
|4.730,25 EUR
|89,25 EUR
|3.391,50 EUR
|89,05 EUR
|7.391,15 EUR
|88,8 EUR
|4.706,40 EUR
|88,8 EUR
|4.706,40 EUR
|88,8 EUR
|8.258,40 EUR
|88,15 EUR
|10.578,00 EUR
|88,3 EUR
|17.660,00 EUR
|88,3 EUR
|11.125,80 EUR
|88,4 EUR
|10.961,60 EUR
|88,4 EUR
|530,40 EUR
|88,4 EUR
|265,20 EUR
|88,5 EUR
|1.681,50 EUR
|88,4 EUR
|4.685,20 EUR
|88,5 EUR
|2.478,00 EUR
|88,5 EUR
|1.416,00 EUR
|88,5 EUR
|88,50 EUR
|88,5 EUR
|7.257,00 EUR
|88,5 EUR
|2.478,00 EUR
|88,9 EUR
|1.866,90 EUR
|88,9 EUR
|11.734,80 EUR
|88,75 EUR
|7.987,50 EUR
|88,3 EUR
|3.355,40 EUR
|88,3 EUR
|7.858,70 EUR
|88,3 EUR
|11.479,00 EUR
|88,3 EUR
|3.090,50 EUR
|88,3 EUR
|7.858,70 EUR
|88,3 EUR
|10.507,70 EUR
|88,2 EUR
|2.116,80 EUR
|88,2 EUR
|8.555,40 EUR
|88,2 EUR
|12.348,00 EUR
|88,4 EUR
|6.188,00 EUR
|88,5 EUR
|2.478,00 EUR
|88,5 EUR
|12.390,00 EUR
|88,5 EUR
|2.832,00 EUR
|88,5 EUR
|6.283,50 EUR
|88,5 EUR
|1.062,00 EUR
|88,65 EUR
|4.698,45 EUR
|88,6 EUR
|221.500,00 EUR
|88,6 EUR
|254.813,60 EUR
|88,6 EUR
|7.088,00 EUR
|88,3 EUR
|10.331,10 EUR
|88,3 EUR
|88,30 EUR
|88,2 EUR
|12.436,20 EUR
|88,3 EUR
|6.269,30 EUR
|88,3 EUR
|4.061,80 EUR
|88,3 EUR
|5.739,50 EUR
|88,2 EUR
|8.643,60 EUR
|88,25 EUR
|10.060,50 EUR
|88,1 EUR
|881,00 EUR
|88,4 EUR
|972,40 EUR
|88,5 EUR
|6.814,50 EUR
|88,8 EUR
|4.706,40 EUR
|88,8 EUR
|4.706,40 EUR
|89,1 EUR
|6.415,20 EUR
|89,1 EUR
|6.147,90 EUR
|89,1 EUR
|1.425,60 EUR
|89,1 EUR
|4.722,30 EUR
|89 EUR
|14.596,00 EUR
|88,8 EUR
|55.411,20 EUR
|88,8 EUR
|5.239,20 EUR
|88,8 EUR
|23.354,40 EUR
|88,8 EUR
|10.389,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|88,77 EUR
|1.713.761,61 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
