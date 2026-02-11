ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

11.02.2026 13:23:05

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 13:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
89,0 EUR 267,00 EUR
89,0 EUR 2.937,00 EUR
89,25 EUR 9.639,00 EUR
89,3 EUR 4.732,90 EUR
89,3 EUR 4.732,90 EUR
89,3 EUR 5.983,10 EUR
89,3 EUR 4.732,90 EUR
89,3 EUR 4.732,90 EUR
89,4 EUR 5.811,00 EUR
89,25 EUR 11.424,00 EUR
90,0 EUR 4.770,00 EUR
90,0 EUR 472.500,00 EUR
90,0 EUR 4.770,00 EUR
90,95 EUR 6.184,60 EUR
90,95 EUR 6.184,60 EUR
90,95 EUR 5.457,00 EUR
90,95 EUR 454,75 EUR
90,95 EUR 6.093,65 EUR
91,0 EUR 10.101,00 EUR
91,0 EUR 4.823,00 EUR
91,0 EUR 13.468,00 EUR
90,8 EUR 8.989,20 EUR
90,8 EUR 4.812,40 EUR
90,8 EUR 9.534,00 EUR
90,75 EUR 9.075,00 EUR
90,2 EUR 185.090,40 EUR
90,2 EUR 3.608,00 EUR
90,3 EUR 6.321,00 EUR
90,3 EUR 6.140,40 EUR
90,7 EUR 9.342,10 EUR
90,75 EUR 4.809,75 EUR
90,75 EUR 4.809,75 EUR
90,7 EUR 4.807,10 EUR
90,7 EUR 9.342,10 EUR
90,8 EUR 6.174,40 EUR
90,85 EUR 4.815,05 EUR
90,85 EUR 4.815,05 EUR
90,6 EUR 2.174,40 EUR
90,45 EUR 4.793,85 EUR
90,45 EUR 4.793,85 EUR
90,45 EUR 9.497,25 EUR
90,45 EUR 8.411,85 EUR
90,45 EUR 8.411,85 EUR
90,45 EUR 9.135,45 EUR
90,45 EUR 10.039,95 EUR
90,45 EUR 8.592,75 EUR
90,45 EUR 4.793,85 EUR
90,65 EUR 9.699,55 EUR
90,65 EUR 9.518,25 EUR
90,65 EUR 9.971,50 EUR
90,65 EUR 9.065,00 EUR
90,65 EUR 8.521,10 EUR
90,65 EUR 12.509,70 EUR
90,65 EUR 4.804,45 EUR
90,6 EUR 4.801,80 EUR
90,65 EUR 2.447,55 EUR
90,65 EUR 3.807,30 EUR
90,65 EUR 3.988,60 EUR
90,3 EUR 2.167,20 EUR
90,6 EUR 312.570,00 EUR
90,9 EUR 13.180,50 EUR
90,9 EUR 4.817,70 EUR
90,9 EUR 4.817,70 EUR
90,9 EUR 4.817,70 EUR
90,9 EUR 1.363,50 EUR
90,9 EUR 4.272,30 EUR
90,9 EUR 4.817,70 EUR
90,9 EUR 4.817,70 EUR
90,8 EUR 3.722,80 EUR
90,8 EUR 4.267,60 EUR
90,8 EUR 1.543,60 EUR
90,8 EUR 3.995,20 EUR
90,9 EUR 272,70 EUR
90,8 EUR 454,00 EUR
90,8 EUR 454,00 EUR
90,8 EUR 2.179,20 EUR
91,0 EUR 10.647,00 EUR
90,9 EUR 454,50 EUR
90,85 EUR 3.361,45 EUR
90,85 EUR 4.724,20 EUR
90,85 EUR 2.180,40 EUR
90,9 EUR 2.181,60 EUR
90,9 EUR 1.636,20 EUR
91,1 EUR 10.203,20 EUR
91,1 EUR 3.097,40 EUR
91,25 EUR 4.836,25 EUR
91,25 EUR 2.737,50 EUR
91,1 EUR 3.279,60 EUR
91,1 EUR 10.021,00 EUR
91,1 EUR 3.826,20 EUR
91,3 EUR 7.395,30 EUR
91,3 EUR 6.847,50 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,4 EUR 1.005,40 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,35 EUR 4.841,55 EUR
91,35 EUR 10.322,55 EUR
90,95 EUR 4.547,50 EUR
90,95 EUR 363,80 EUR
91,05 EUR 3.459,90 EUR
91,05 EUR 637,35 EUR
91,05 EUR 268.415,40 EUR
91,05 EUR 195.211,20 EUR
91,05 EUR 353.820,30 EUR
90,9 EUR 13.998,60 EUR
90,9 EUR 12.453,30 EUR
91,1 EUR 4.828,30 EUR
91,5 EUR 4.849,50 EUR
91,5 EUR 4.849,50 EUR
91,5 EUR 4.849,50 EUR
91,5 EUR 4.849,50 EUR
91,5 EUR 3.385,50 EUR
91,5 EUR 4.849,50 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,45 EUR 6.584,40 EUR
91,45 EUR 4.846,85 EUR
91,3 EUR 4.017,20 EUR
91,35 EUR 6.120,45 EUR
91,4 EUR 6.489,40 EUR
91,4 EUR 6.123,80 EUR
91,4 EUR 5.301,20 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,4 EUR 4.844,20 EUR
91,6 EUR 6.686,80 EUR
91,6 EUR 91,60 EUR
91,6 EUR 4.030,40 EUR
91,8 EUR 4.681,80 EUR
91,8 EUR 8.353,80 EUR
91,7 EUR 4.034,80 EUR
91,8 EUR 5.599,80 EUR
91,7 EUR 2.109,10 EUR
91,65 EUR 12.281,10 EUR
91,5 EUR 4.300,50 EUR
91,3 EUR 151.558,00 EUR
91,3 EUR 13.968,90 EUR
91,3 EUR 9.677,80 EUR
91,3 EUR 22.551,10 EUR
91,3 EUR 5.386,70 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
90,71 EUR 2.704.268,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103186  11.02.2026 CET/CEST





