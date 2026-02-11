EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.02.2026 / 13:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|89,0 EUR
|267,00 EUR
|89,0 EUR
|2.937,00 EUR
|89,25 EUR
|9.639,00 EUR
|89,3 EUR
|4.732,90 EUR
|89,3 EUR
|4.732,90 EUR
|89,3 EUR
|5.983,10 EUR
|89,3 EUR
|4.732,90 EUR
|89,3 EUR
|4.732,90 EUR
|89,4 EUR
|5.811,00 EUR
|89,25 EUR
|11.424,00 EUR
|90,0 EUR
|4.770,00 EUR
|90,0 EUR
|472.500,00 EUR
|90,0 EUR
|4.770,00 EUR
|90,95 EUR
|6.184,60 EUR
|90,95 EUR
|6.184,60 EUR
|90,95 EUR
|5.457,00 EUR
|90,95 EUR
|454,75 EUR
|90,95 EUR
|6.093,65 EUR
|91,0 EUR
|10.101,00 EUR
|91,0 EUR
|4.823,00 EUR
|91,0 EUR
|13.468,00 EUR
|90,8 EUR
|8.989,20 EUR
|90,8 EUR
|4.812,40 EUR
|90,8 EUR
|9.534,00 EUR
|90,75 EUR
|9.075,00 EUR
|90,2 EUR
|185.090,40 EUR
|90,2 EUR
|3.608,00 EUR
|90,3 EUR
|6.321,00 EUR
|90,3 EUR
|6.140,40 EUR
|90,7 EUR
|9.342,10 EUR
|90,75 EUR
|4.809,75 EUR
|90,75 EUR
|4.809,75 EUR
|90,7 EUR
|4.807,10 EUR
|90,7 EUR
|9.342,10 EUR
|90,8 EUR
|6.174,40 EUR
|90,85 EUR
|4.815,05 EUR
|90,85 EUR
|4.815,05 EUR
|90,6 EUR
|2.174,40 EUR
|90,45 EUR
|4.793,85 EUR
|90,45 EUR
|4.793,85 EUR
|90,45 EUR
|9.497,25 EUR
|90,45 EUR
|8.411,85 EUR
|90,45 EUR
|8.411,85 EUR
|90,45 EUR
|9.135,45 EUR
|90,45 EUR
|10.039,95 EUR
|90,45 EUR
|8.592,75 EUR
|90,45 EUR
|4.793,85 EUR
|90,65 EUR
|9.699,55 EUR
|90,65 EUR
|9.518,25 EUR
|90,65 EUR
|9.971,50 EUR
|90,65 EUR
|9.065,00 EUR
|90,65 EUR
|8.521,10 EUR
|90,65 EUR
|12.509,70 EUR
|90,65 EUR
|4.804,45 EUR
|90,6 EUR
|4.801,80 EUR
|90,65 EUR
|2.447,55 EUR
|90,65 EUR
|3.807,30 EUR
|90,65 EUR
|3.988,60 EUR
|90,3 EUR
|2.167,20 EUR
|90,6 EUR
|312.570,00 EUR
|90,9 EUR
|13.180,50 EUR
|90,9 EUR
|4.817,70 EUR
|90,9 EUR
|4.817,70 EUR
|90,9 EUR
|4.817,70 EUR
|90,9 EUR
|1.363,50 EUR
|90,9 EUR
|4.272,30 EUR
|90,9 EUR
|4.817,70 EUR
|90,9 EUR
|4.817,70 EUR
|90,8 EUR
|3.722,80 EUR
|90,8 EUR
|4.267,60 EUR
|90,8 EUR
|1.543,60 EUR
|90,8 EUR
|3.995,20 EUR
|90,9 EUR
|272,70 EUR
|90,8 EUR
|454,00 EUR
|90,8 EUR
|454,00 EUR
|90,8 EUR
|2.179,20 EUR
|91,0 EUR
|10.647,00 EUR
|90,9 EUR
|454,50 EUR
|90,85 EUR
|3.361,45 EUR
|90,85 EUR
|4.724,20 EUR
|90,85 EUR
|2.180,40 EUR
|90,9 EUR
|2.181,60 EUR
|90,9 EUR
|1.636,20 EUR
|91,1 EUR
|10.203,20 EUR
|91,1 EUR
|3.097,40 EUR
|91,25 EUR
|4.836,25 EUR
|91,25 EUR
|2.737,50 EUR
|91,1 EUR
|3.279,60 EUR
|91,1 EUR
|10.021,00 EUR
|91,1 EUR
|3.826,20 EUR
|91,3 EUR
|7.395,30 EUR
|91,3 EUR
|6.847,50 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,4 EUR
|1.005,40 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,35 EUR
|4.841,55 EUR
|91,35 EUR
|10.322,55 EUR
|90,95 EUR
|4.547,50 EUR
|90,95 EUR
|363,80 EUR
|91,05 EUR
|3.459,90 EUR
|91,05 EUR
|637,35 EUR
|91,05 EUR
|268.415,40 EUR
|91,05 EUR
|195.211,20 EUR
|91,05 EUR
|353.820,30 EUR
|90,9 EUR
|13.998,60 EUR
|90,9 EUR
|12.453,30 EUR
|91,1 EUR
|4.828,30 EUR
|91,5 EUR
|4.849,50 EUR
|91,5 EUR
|4.849,50 EUR
|91,5 EUR
|4.849,50 EUR
|91,5 EUR
|4.849,50 EUR
|91,5 EUR
|3.385,50 EUR
|91,5 EUR
|4.849,50 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,45 EUR
|6.584,40 EUR
|91,45 EUR
|4.846,85 EUR
|91,3 EUR
|4.017,20 EUR
|91,35 EUR
|6.120,45 EUR
|91,4 EUR
|6.489,40 EUR
|91,4 EUR
|6.123,80 EUR
|91,4 EUR
|5.301,20 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,4 EUR
|4.844,20 EUR
|91,6 EUR
|6.686,80 EUR
|91,6 EUR
|91,60 EUR
|91,6 EUR
|4.030,40 EUR
|91,8 EUR
|4.681,80 EUR
|91,8 EUR
|8.353,80 EUR
|91,7 EUR
|4.034,80 EUR
|91,8 EUR
|5.599,80 EUR
|91,7 EUR
|2.109,10 EUR
|91,65 EUR
|12.281,10 EUR
|91,5 EUR
|4.300,50 EUR
|91,3 EUR
|151.558,00 EUR
|91,3 EUR
|13.968,90 EUR
|91,3 EUR
|9.677,80 EUR
|91,3 EUR
|22.551,10 EUR
|91,3 EUR
|5.386,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|90,71 EUR
|2.704.268,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
