EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.02.2026 / 16:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|80,7 EUR
|8.634,90 EUR
|80,6 EUR
|2.015,00 EUR
|80,5 EUR
|2.415,00 EUR
|80,3 EUR
|97.564,50 EUR
|80,1 EUR
|2.643,30 EUR
|80,1 EUR
|8.330,40 EUR
|80,1 EUR
|2.002,50 EUR
|80,2 EUR
|8.180,40 EUR
|80,2 EUR
|8.180,40 EUR
|80,2 EUR
|8.180,40 EUR
|80,2 EUR
|160,40 EUR
|80,2 EUR
|8.180,40 EUR
|80,8 EUR
|10.019,20 EUR
|81,15 EUR
|10.711,80 EUR
|81,3 EUR
|8.943,00 EUR
|81,4 EUR
|10.093,60 EUR
|81,4 EUR
|7.000,40 EUR
|81,4 EUR
|244,20 EUR
|81,35 EUR
|9.111,20 EUR
|81,35 EUR
|650,80 EUR
|81,3 EUR
|10.894,20 EUR
|81,3 EUR
|1.544,70 EUR
|81,25 EUR
|3.412,50 EUR
|81,25 EUR
|1.462,50 EUR
|81 EUR
|4.050,00 EUR
|81 EUR
|567,00 EUR
|80,95 EUR
|5.747,45 EUR
|81,5 EUR
|11.084,00 EUR
|81,4 EUR
|1.953,60 EUR
|81,7 EUR
|683.420,50 EUR
|83,05 EUR
|7.640,60 EUR
|82,8 EUR
|8.445,60 EUR
|82,8 EUR
|116.748,00 EUR
|82,7 EUR
|8.435,40 EUR
|82,7 EUR
|197.818,40 EUR
|82,6 EUR
|57.324,40 EUR
|82,65 EUR
|17.191,20 EUR
|82,5 EUR
|1.394.992,50 EUR
|82,4 EUR
|2.060,00 EUR
|82,4 EUR
|494,40 EUR
|82,7 EUR
|2.232,90 EUR
|82,7 EUR
|2.150,20 EUR
|82,4 EUR
|2.224,80 EUR
|82,2 EUR
|1.972,80 EUR
|82,1 EUR
|1.970,40 EUR
|81,9 EUR
|1.965,60 EUR
|81,5 EUR
|1.956,00 EUR
|81,55 EUR
|698.068,00 EUR
|82,55 EUR
|27.571,70 EUR
|82,65 EUR
|328.451,10 EUR
|83,1 EUR
|4.986,00 EUR
|83,3 EUR
|8.246,70 EUR
|83,3 EUR
|6.664,00 EUR
|83,25 EUR
|12.903,75 EUR
|83,2 EUR
|12.064,00 EUR
|83,2 EUR
|416,00 EUR
|83,1 EUR
|7.229,70 EUR
|83,1 EUR
|831.000,00 EUR
|84,2 EUR
|21.639,40 EUR
|84,2 EUR
|8.588,40 EUR
|84,6 EUR
|12.267,00 EUR
|84,6 EUR
|8.629,20 EUR
|84,9 EUR
|933,90 EUR
|85 EUR
|22.100,00 EUR
|84,85 EUR
|10.097,15 EUR
|84,85 EUR
|5.515,25 EUR
|84,7 EUR
|5.759,60 EUR
|84,7 EUR
|3.133,90 EUR
|84,8 EUR
|8.649,60 EUR
|84,8 EUR
|8.649,60 EUR
|84,8 EUR
|8.395,20 EUR
|84,85 EUR
|8.654,70 EUR
|84,85 EUR
|678,80 EUR
|84,8 EUR
|8.649,60 EUR
|84,7 EUR
|677,60 EUR
|84,65 EUR
|12.443,55 EUR
|85 EUR
|1.615,00 EUR
|85 EUR
|65.195,00 EUR
|84,8 EUR
|20.436,80 EUR
|84,8 EUR
|678,40 EUR
|84,85 EUR
|8.654,70 EUR
|84,85 EUR
|8.654,70 EUR
|84,85 EUR
|8.400,15 EUR
|84,85 EUR
|8.654,70 EUR
|84,85 EUR
|678,80 EUR
|84,9 EUR
|6.112,80 EUR
|84,9 EUR
|5.858,10 EUR
|84,9 EUR
|3.905,40 EUR
|84,55 EUR
|8.624,10 EUR
|84,6 EUR
|23.095,80 EUR
|84,45 EUR
|5.573,70 EUR
|84,45 EUR
|10.978,50 EUR
|84,2 EUR
|6.904,40 EUR
|84,2 EUR
|1.515,60 EUR
|84,1 EUR
|4.709,60 EUR
|84,1 EUR
|8.578,20 EUR
|84,35 EUR
|24.714,55 EUR
|84,5 EUR
|8.619,00 EUR
|84,5 EUR
|15.125,50 EUR
|84,5 EUR
|3.633,50 EUR
|84,5 EUR
|8.619,00 EUR
|84,5 EUR
|8.619,00 EUR
|84,5 EUR
|5.492,50 EUR
|84,5 EUR
|14.027,00 EUR
|84,3 EUR
|8.598,60 EUR
|84,3 EUR
|5.816,70 EUR
|84,4 EUR
|10.212,40 EUR
|84,3 EUR
|8.682,90 EUR
|84,3 EUR
|8.598,60 EUR
|84,3 EUR
|1.095,90 EUR
|84,1 EUR
|7.569,00 EUR
|84,1 EUR
|6.391,60 EUR
|84,1 EUR
|3.532,20 EUR
|84,1 EUR
|252,30 EUR
|83,7 EUR
|6.863,40 EUR
|83,7 EUR
|2.343,60 EUR
|83,55 EUR
|4.511,70 EUR
|83,55 EUR
|8.522,10 EUR
|83,3 EUR
|5.997,60 EUR
|83,3 EUR
|1.749,30 EUR
|83,3 EUR
|4.581,50 EUR
|83,3 EUR
|4.414,90 EUR
|83,25 EUR
|16.233,75 EUR
|83,25 EUR
|666,00 EUR
|83,25 EUR
|4.745,25 EUR
|83,2 EUR
|9.484,80 EUR
|83 EUR
|3.154,00 EUR
|83 EUR
|60.258,00 EUR
|83 EUR
|12.616,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|82,52 EUR
|5.360.651,18 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
