EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.02.2026 / 08:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 80,7 EUR 322,80 EUR 80,7 EUR 1.694,70 EUR 80,7 EUR 10.975,20 EUR 81 EUR 49.896,00 EUR 81 EUR 8.262,00 EUR 81 EUR 8.262,00 EUR 81 EUR 8.262,00 EUR 81 EUR 4.293,00 EUR 81,05 EUR 292.347,35 EUR 81,05 EUR 405.250,00 EUR 81,35 EUR 8.541,75 EUR 81,35 EUR 5.938,55 EUR 81,65 EUR 6.450,35 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 81,05 EUR 810.495,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

