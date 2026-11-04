ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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04.11.2026 16:14:33

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOI Invest GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.11.2026 / 16:13 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: AOI Invest GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Andreas F.J.
Last name(s): Obereder
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
93.70 EUR 5,185,732.80 EUR
93.70 EUR 7,233,640.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
93.70 EUR 12,419,372.80 EUR

e) Date of the transaction
03/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com
LEI Code: 529900Q9G9280ADNOA39



 
End of News EQS News Service




107802  04.11.2026 CET/CEST





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