ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
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10.08.2026 15:27:44
EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Erwerb von 1.169 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 2.656 Restricted ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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a) Position / Status
b) Erstmeldung
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a) Name
b) LEI
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a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106434 10.08.2026 CET/CEST
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|25.04.25
|ATOSS Software Hold
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