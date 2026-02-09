ATOSS Software Aktie

09.02.2026 18:01:25

EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Erwerb von 1.745 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 2.656 Restricted ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christof
Nachname(n): Leiber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 1.745 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 2.656 Restricted Stock Units (LTI-RSU) im Rahmen der anteiligen Abwicklung der LTI-RSU.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
90,58623 EUR 158.072,97 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
90,58623 EUR 158.072,9700 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103152  09.02.2026 CET/CEST





