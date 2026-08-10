EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Acquisition of 1,754 shares of ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) as part of share-based remuneration due to the vesting of 3,984 ...



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



10.08.2026 / 15:29 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Pritim Kumar Last name(s): Krishnamoorthy

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction

Acquisition of 1,754 shares of ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) as part of share-based remuneration due to the vesting of 3,984 Restricted Stock Units (LTI-RSU) in the context of the partial settlement of the LTI-RSU. Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 87.5504 EUR 153,563.40 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 87.5504 EUR 153,563.40 EUR

e) Date of the transaction

10/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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