EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Erwerb von 2.610 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.02.2026 / 18:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Pritim Kumar Nachname(n): Krishnamoorthy

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 2.610 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 Restricted Stock Units (LTI-RSU) im Rahmen der anteiligen Abwicklung der LTI-RSU. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 90,58623 EUR 236.430,06 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 90,58623 EUR 236.430,06 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

