ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|
05.11.2026 08:06:32
EQS-DD: ATOSS Software SE: Valerie Obereder, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Germany
|Internet:
|www.atoss.com
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|End of News
|EQS News Service
|
107812 05.11.2026 CET/CEST
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