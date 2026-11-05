ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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05.11.2026 08:06:31

EQS-DD: ATOSS Software SE: Valerie Obereder, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2026 / 08:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Valerie
Nachname(n): Obereder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
90,50 EUR 1.499.947,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
90,50 EUR 1.499.947,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com
LEI Code: 529900Q9G9280ADNOA39



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107812  05.11.2026 CET/CEST





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