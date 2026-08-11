AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
11.08.2026 07:07:04
EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt on Main
|Germany
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|LEI Code:
|391200IGI9RQ7VTOK384
|End of News
|EQS News Service
|
106456 11.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu AUMOVIO
|
07:07
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy (EQS Group)
|
07:07
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, Kauf (EQS Group)
|
06:58
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy (EQS Group)
|
06:58
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf (EQS Group)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
10.08.26
|Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
10.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|38,75
|1,71%
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