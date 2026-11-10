AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
10.11.2026 08:55:32
EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AUMOVIO SE
|Guerickestraße 7
|60488 Frankfurt on Main
|Germany
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|LEI Code:
|391200IGI9RQ7VTOK384
|End of News
|EQS News Service
|
107906 10.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu AUMOVIO
|
13:37
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, Kauf (EQS Group)
|
13:37
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy (EQS Group)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
08:55
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
08:55
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
08:52
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, Kauf (EQS Group)
|
08:52
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, buy (EQS Group)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|06.11.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|05.11.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|31,35
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