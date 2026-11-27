

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.11.2026 / 09:37 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Emmanouil Last name(s): Kontos

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

b) LEI

529900QI445M00DK4407

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000A325L0

b) Nature of the transaction

Disposal: Transfer of ownership of the shares inconnection with the settlement of the voluntarytender offer made by Dai Nippon Printing Co., Ltd.

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 10 EUR 170,971 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 10.0000 EUR 170,971 Units

e) Date of the transaction

24/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.11.2026 CET/CEST

View original content: EQS News



