AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
|
27.11.2026 09:38:30
EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Emmanouil Kontos, Veräußerung: Übertragung des Eigentums an den Aktien im Zusammenhang mit der Abwicklung des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108484 27.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Analysen zu AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|9,75
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.