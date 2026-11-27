

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2026 / 09:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Emmanouil Nachname(n): Kontos

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

b) LEI

529900QI445M00DK4407

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A325L0

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Übertragung des Eigentums an den Aktien im Zusammenhang mit der Abwicklung des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon Printing Co., Ltd.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10 EUR 170.971 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10,0000 EUR 170.971 Stück

e) Datum des Geschäfts

24.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.11.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



