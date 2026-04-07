AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

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07.04.2026 18:12:32

EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 18:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Directors' Dealings, Art 19 MA  
         
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a) Name Jon Neeraas  
 
2 Grund der Meldung  
a) Position/Status Vorstand  
 
 
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung  
 
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG  
 
b) LEI 529900QI445M00DK4407  
 
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden		  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Option: Aktienoptionen gemäß dem Share Option Program 2023  
 
 
  Kennung n.a.  
b) Art des Geschäfts Erwerb: Zuteilung von Aktienoptionen gemäß dem Share Option Program 2023  
 
 
 
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen  
    0 EUR 545308 Stück  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
0 EUR 545308 Stück  
 
e) Datum des Geschäfts 2026-04-03; UTC+02:00  
 
f) Ort des Geschäfts OTC – Außerhalb eines Handelsplatzes  
 
         

 


07.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet: https://www.austriacard.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104280  07.04.2026 CET/CEST





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