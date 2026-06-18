AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

AUSTRIACARD HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

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18.06.2026 16:28:43

EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.06.2026 / 16:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





 
 
Directors' Dealings, Art 19 MAR		  
         
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a) Name Nikolaos Lykos  
 
2 Grund der Meldung  
a) Position/Status Aufsichtsrat  
 
 
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung  
 
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG  
 
b) LEI 529900QI445M00DK4407  
 
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden		  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

 		  
 
 
  Kennung AT0000A325L0  
b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Das Geschäft betrifft die Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon Printing durch Herrn Lykos für seine 27.114.422 Aktien in Erfüllung seiner Annahmeverpflichtung aufgrund des Irrevocable Undertakings.

 		  
 
 
 
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen  
    10 EUR 27.114.422 Stück  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
10 EUR 27.114.422 Stück  
 
e) Datum des Geschäfts 2026-06-16; UTC+02:00  
 
f) Ort des Geschäfts OTC – Außerhalb eines Handelsplatzes  
 
         

 


18.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet: https://www.austriacard.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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